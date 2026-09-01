Στέλιος Ρόκκος για Γιάννη Πάριο: Είναι ένα υπερωκεάνιο, πολλοί μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο

Μία ανάρτηση αφιερωμένη στο μεγαλείο του Γιάννη Πάριου ως καλλιτέχνη έκανε ο Στέλιος Ρόκκος, υπογραμμίζοντας ότι ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής βρίσκεται στην ωραιότερη στιγμή του.

Έτσι, ανέβασε την Τρίτη (01.09.2026) στο Facebook ένα μακροσκελές κείμενο και αναφέρθηκε στον Γιάννη Πάριο αλλά και στις απαιτήσεις που έχει το κοινό από τους καλλιτέχνες. Η ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου έγινε μερικές ημέρες μετά τα αρνητικά σχόλια που γράφτηκαν για τον καταξιωμένο καλλιτέχνη μετά τη συναυλία που έδωσε στην Κύπρο.

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«Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Kαι βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο.

Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας.

Ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα. Δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό. Πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κοροΐδο.

Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει “αλλού”. Τι κοιτάζει δεν ξέρω, Ό,τι κι αν είναι πάντως το κοιτάζει ίσος προς ίσον. Κατάματα.

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Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ΄ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στο γυαλό της αλήθειας. Και δένει», έγραψε στην ανάρτησή του ο Στέλιος Ρόκκος.

Η ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου συγκέντρωσε πολλά likes και θετικά σχόλια τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Γιάννη Πάριο.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Πάριος εμφανίστηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας στην Κύπρο. Κάποιοι, σχολίασαν αρνητικά βίντεο που ανέβηκαν μετά τη συναυλία στο διαδίκτυο, γράφοντας ότι ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, ίσως πρέπει να σταματήσει πλέον τις ζωντανές εμφανίσεις.

Παράλληλα και ο Παντελής Κανάράκης αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί μετά τα αρνητικά σχόλια ορισμένων, για τη συναυλία που έδωσε ο Γιάννης Πάριος στην Κύπρο.