Ο Πέδρο Πασκάλ κάνει διακοπές στην Ύδρα

Ακόμα ένας διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ο Πέδρο Πασκάλ βρέθηκε στην Ύδρα για να απολαύσει μερικές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

Το tlife.gr κατέγραψε τον δημοφιλή καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια μίας βραδινής βόλτας του στο κοσμοπολίτικο νησί. Ο Πέδρο Πασκάλ επέλεξε να δειπνήσει με την παρέα του σε ένα μαγαζί της Ύδρας.

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Ο Πέδρο Πασκάλ πρωταγωνιστεί σε μία νέα δραματική ταινία που έχει τίτλο «Behemoth» και υποδύεται έναν χαρισματικό τσελίστα, τον Alex Serian, που επιστρέφει στο Λος Άντζελες μετά από 20 χρόνια στις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου. Στο ίδιο φιλμ παίζουν ακόμα οι ηθοποιοί: Ολίβια Γουάιλντ, Έβα Βίκτορ, Αλέξα Σουίντον, Κάγια Ραλς, Έρικ Γκρίφιν, ΤζοΜπεθ Γουίλιαμς, Μαργαρίτα Λεβίεβα, Χανκ Αζάρια και Γουίλ Αρνέτ.

Ο Πέδρο Πασκάλ κατά τη διάρκεια της βραδινής του βόλτας στην Ύδρα φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι και έδειχνε να είναι απορροφημένος στη συζήτηση που είχε με την παρέα του.

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Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Vanity Fair, ο Πέδρο Πασκάλ μίλησε για την ταινία, αναφέροντας: «Υπήρχε κάτι σε αυτή την ιστορία, στο σύνολό της, που με άγγιξε βαθιά, τόσο πνευματικά όσο και συναισθηματικά.

Ο Alex δεν είναι ροκ σταρ. Δεν είναι κάποιος που κυνηγά τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι απλώς ένας άνθρωπος που η πρώτη του γλώσσα είναι η μουσική… Είναι μια ερωτική επιστολή προς τη μουσική και το σινεμά. Μιλάει για την οικογένεια, για την κληρονομιά που κουβαλάμε, για τη λύτρωση. Ονειρευόμουν μια τέτοια εμπειρία ως ηθοποιός, προτού καν αρχίσω να δουλεύω».