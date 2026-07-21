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Βασίλης Πουλαντζάς για Αλέξη Σταμάτη: «Τον είχα σαν γιο μου, η Μπέττυ Αρβανίτη είναι χάλια»

Ο σύζυγος της ηθοποιού μίλησε πρώτη φορά για τον θάνατο του συγγραφέα
Αλέξης Σταμάτης, Μπέττυ Αρβανίτη και Βασίλης Πουλαντζάς
O Αλέξης Σταμάτης, η Μπέττυ Αρβανίτη και ο Βασίλης Πουλαντζάς / NDP PHOTO
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Ο Αλέξης Σταμάτης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών, βυθίζοντας στον πόνο και τη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα. Τραγικές φιγούρες είναι η πολυαγαπημένη του μητέρα και σπουδαία ηθοποιός, Μπέττυ Αρβανίτη, καθώς και η σύζυγός του, Εύα Σιμάτου.

Ο σύζυγος της Μπέττυς Αρβανίτη, Βασίλης Πουλαντζάς, μίλησε για τον χαμό του καταξιωμένου συγγραφέα μίλησε στο parapolitika.gr και τη Σάσα Σταμάτη, υπογραμμίζοντας ότι τον Αλέξη Σταμάτη τον είχε σαν γιο του. 

Εν τω μεταξύ και η Εύα Σιμάτου έκανε μία συγκλονιστική ανάρτηση μετά τον θάνατο του άντρα της, δημοσιεύοντας στο Facebook ένα ποίημα του Αλέξη Σταμάτη.

Νωρίτερα εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και της τέχνης έκαναν δημόσιες αναρτήσεις για τον πρόωρο χαμό του δημοφιλούς συγγραφέα.

«Χάλια είναι. Τι να πούμε όλοι μας… Πεθαίνει ο μοναχογιός σου. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που στηρίζει την Μπέττυ Αρβανίτη αυτές τις ώρες», είπε ο Βασίλης Πουλαντζάς, που είναι πολιτικός μηχανικός, θεατρικός παραγωγός και μεταφραστής. 

Παράλληλα ο σύζυγος της Μπέττυς Αρβανίτη αναφέρθηκε και στην στενή του σχέση με τον Αλέξη Σταμάτη, αναφέροντας: «Τον ξέρω από μικρό παιδί, τον είχα σαν γιο μου»

Eπίσης, διέψευσε κάποια δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο Αλέξης Σταμάτης έπασχε από λευχαιμία.

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