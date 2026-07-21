Ο Μαρκ Άντονι και η Νάντια Φερέιρα απέκτησαν το 2ο παιδί τους – Είναι το 8ο για τον τραγουδιστή

Ο Μαρκ Άντονι και η Νάντια Φερέιρα απέκτησαν το δεύτερο μωράκι τους και μοιράστηκαν τα χαρμόσυνα νέα στο Instagram.

Η καλλονή σύζυγος του διάσημου τραγουδιστή δημοσίευσε την Τρίτη (21.07.2026) στο Instagram δύο φωτογραφίες με τη νεογέννητη κορούλα της. Η Νάντια Φερέιρα και ο Μαρκ Άντονι έχουν ακόμα έναν γιο, τον Μαρκίτο.

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«Τι τεράστια ευλογία να μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας τον ερχομό της πολύτιμης Myla μας. Δεν φαντάζεστε την ευτυχία που νιώθουμε στο σπίτι, πετάμε στα σύννεφα», έγραψε η Νάντια Φερέιρα στην ανάρτησή της στο Instagram και δημοσίευσε δύο φωτογραφίες της κόρης της, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της.

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Σημειώνεται ότι ο Μαρκ Άντονι έχει συνολικά 8 παιδιά, ενώ στις 28 Ιανουαρίου 2023 παντρεύτηκε για 4η φορά με το πανέμορφο μοντέλο Νάντια Φερέιρα. Μάλιστα, κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια Μπέκαμ έραψε τα φορέματα για τις παράνυμφους.