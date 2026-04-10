Φαίη Σκορδά – Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Βίντεο με στιγμές από το ταξίδι τους στη Θεσσαλονίκη παραμονές του Πάσχα

Φαίη Σκορδά και Αλέξανδρος Αθανασιάδης αναμένεται να παντρευτούν τους επόμενους μήνες, με την παρουσιάστρια της εκπομπής «Buongiorno» του Mega, να μιλάει όλο και συχνότερα για το νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει στη ζωή της. Ο γάμος τους αναμένεται να συζητηθεί όσο λίγοι μέσα στο 2026. Για την ώρα πάντως, το ζευγάρι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη όπου θα κάνουν Ανάσταση, μαζί με αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

Η Φαίη Σκορδά έχει μια ξεχωριστή σχέση με τη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί έκανε τα πρώτα επαγγελματικά βήματά της. Έχει διατηρήσει φίλους και κατά διαστήματα επισκέπτεται την πόλη και την παραλία της. Επέλεξε να κάνει Πάσχα με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη και να μοιραστεί μια σειρά από στιγμές και εικόνες, με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Σε βίντεο φαίνεται η παρουσιάστρια να απολαμβάνει μια χαλαρή βόλτα στη θέση του συνοδηγού, με φόντο την παραλία της πόλης και τον Λευκό Πύργο. Κρατάει το κινητό τηλέφωνο και βγάζει βίντεο, σε σημεία που η ίδια συνήθιζε να επισκέπτεται και να κάνει βόλτες πριν από χρόνια.

Οδηγός ήταν πιθανότατα ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης που έχει επιλέξει να κρατάει μια διακριτική στάση σε σχέση με τα φώτα της δημοσιότητας, παραμένοντας μακριά από τα media, σε αντίθεση με τη δημόσια παρουσία της συντρόφου του.

Σε ένα ακόμη πιο προσωπικό στιγμιότυπο, το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, η Φαίη Σκορδά άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της στη Θεσσαλονίκη και έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους τα πασχαλινά καλούδια που της ετοίμασαν οι θείες της.

Στο background ακούγεται η φωνή του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη, με την παρουσιάστρια να λέει χαριτολογώντας «Δεν με νοιάζει, θα σε ανεβάσω», με τον αρχιτέκτονα να απαντά στο τέλος: «Μην ανεβάσεις τη φωνή μου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Φαίη Σκορδά και ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αθανασιάδης ετοιμάζονται να παντρευτούν το προσεχές διάστημα σε στενό κύκλο, αλλά δεν έχει οριστεί ακόμα η ακριβής ημερομηνία.