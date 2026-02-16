Φαίη Σκορδά: Εικόνες από το ταξίδι της παρουσιάστριας στη Ρώμη εν μέσω φημών για τα προσωπικά της

Η Φαίη Σκορδά ταξίδεψε στη Ρώμη για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και μοιράστηκε μια σειρά από εικόνες και στιγμές που έζησε στην ιταλική πρωτεύουσα. Στις εικόνες που δημοσιοποίησε δεν αποκάλυψε το πρόσωπο που την συνόδευε στο ταξίδι της. Η παρουσιάστρια πόζαρε σε πλατείες, στο ξενοδοχείο που έμενε, ενώ ανέβασε εικόνες και από εστιατόρια που δείπνησε.

Το ταξίδι στη Ρώμη αποφόρτισε την Φαίη Σκορδά πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για την παρουσίαση της εκπομπής «Buongiorno» του Mega. Στα 46 της χρόνια φαίνεται να διανύει μια ξεχωριστή περίοδο στη ζωή της. Προ ημερών υπήρξε πρωτοσέλιδο εφημερίδας για τα προσωπικά της, το οποίο η ίδια δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από το ταξίδι της, με φόντο τα χαρακτηριστικά σοκάκια και την ατμόσφαιρα της ιταλικής πρωτεύουσας. Ανάμεσα στις αναρτήσεις ξεχώρισε μια φωτογραφία με ένα εντυπωσιακό μπουκέτο λουλουδιών, που ανέβασε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Στο ίδιο περιβάλλον, η Φαίη Σκορδά απόλαυσε ένα χαλαρό σαββατιάτικο μεσημέρι, γευματίζοντας στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, όπου επέλεξε την παραδοσιακή ιταλική μακαρονάδα με φρέσκα όστρακα και μαϊντανό. Το πιάτο της συνοδευόταν από ένα ποτήρι λευκό κρασί, προσφέροντας την ιδανική γαστρονομική εμπειρία.

Η Φαίη Σκορδά επέλεξε για τη διαμονή της ένα πολυτελές ξενοδοχείο, από τα πιο ιστορικά και κομψά της Ρώμης, γνωστό για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και τη μαγευτική αυλή του, η οποία προσφέρει μία ήρεμη όαση μέσα στο κέντρο της πόλης.

«Εγώ θα γιορτάσω. Είπα από πέρσι ότι θα τα γιορτάζω όλα. Δεν είναι η γιορτή, αλλά οι αφορμές», είχε εξομολογηθεί η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή της «Buongiorno», για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.