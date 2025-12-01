Φαίη Σκορδά: Το απρόοπτο με φόρεμα που επέλεξε – «Με κούμπωσε στη μέση του δρόμου»

Η Φαίη Σκορδά ήταν παρούσα σε ειδική εκδήλωση του «Make a Wish», σε μια ζεστή βραδιά για τα παιδιά του οργανισμού. Εκεί τη συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες, με την ίδια να παραχωρεί δηλώσεις στους δημοσιογράφους με το γνωστό φωτεινό της χαμόγελο. Η παρουσιάστρια μίλησε και για το απρόοπτο που έζησε και είχε να κάνει με το φόρεμα που είχε επιλέξει.

Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε πως ο χρόνος της ήταν εξαιρετικά περιορισμένος και δεν είχε προλάβει να επιλέξει εγκαίρως τι θα φορούσε. «Έπρεπε να διαλέξω το φόρεμα, δεν είχα χρόνο και δεν πρόλαβα να διαλέξω. Ήταν πιεσμένη εβδομάδα. Μου τα έστειλαν σπίτι και επέλεξα αυτό», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως όλα συνέβησαν την τελευταία στιγμή.

Το πραγματικό πρόβλημα όμως ξεκίνησε όταν πήγε να το κουμπώσει. «Πήγα να το κουμπώσω αλλά δεν ήταν κανείς στο σπίτι», ανέφερε γελώντας, εξηγώντας ότι ούτε τα παιδιά της ούτε κάποιος άλλος μπορούσε να τη βοηθήσει.

Τότε ήταν που θυμήθηκε τη γειτόνισσα και φίλη της, τη Μαρία, και αποφάσισε να της τηλεφωνήσει. «Θέλω να ευχαριστήσω τη γειτόνισσά μου τη Μαρία», είπε η παρουσιάστρια. Η Μαρία, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στη Γλυφάδα, στην παραλία, άφησε ό,τι έκανε και επέστρεψε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στην πολυκατοικία τους, για να δώσει τη λύση.

Πρόσφατα, η Φαίη Σκορδά αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό και έγινε για λίγο top model στην 37η Athens Fashion Week. Η όμορφη παρουσιάστρια φόρεσε ένα μπεζ φόρεμα με στρας που ταίριαζε άψογα στην ψιλόλιγνη σιλουέτα της και «μαγνήτισε» τα βλέμματα όλων