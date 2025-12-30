Φοίβος για Άννα Βίσση: Είναι ό,τι καλύτερο στο είδος της, δεν υπάρχει αυτή η καλλιτέχνιδα

Φοίβος και Άννα Βίσση δεν έτυχε να συνεργαστούν παρά τις κατά καιρούς προτάσεις που είχε δεχθεί ο μουσικοσυνθέτης. Όπως είπε ο 54χρονος δημιουργός στο vidcast του «Daily Kous Kous» και στον Παναγιώτη Σίμο, δεν μετάνιωσε ποτέ που έμεινε στο πλευρό της Δέσποινας Βανδή.

Ο Φοίβος πάντως έχει την καλύτερη άποψη για την Άννα Βίσση. Όπως είπε είναι ό,τι καλύτερο στο είδος της. Απέρριψε τις προτάσεις για συνεργασία με την τραγουδίστρια, επειδή όπως ανέφερε, δεν ήθελε να προδώσει τη Δέσποινα Βανδή. Στο ξεκίνημα της συνέντευξης πάντως, αναφέρθηκε στον Νίκο Καρβέλα και επανέλαβε για ακόμα μια φορά, πως τον εκτιμάει βαθιά.

«Εντάξει, αυτός που γουστάρω πολύ είναι ο Νίκος Καρβέλας. Θα ήθελα να του γράψω ένα τραγούδι… το ξέρει, του το έχω πει πει και δεν με πίστευε. Δεν ήμασταν ποτέ στα μαχαίρια με τον Νίκο Καρβέλα. Ήταν αστικός μύθος. Τον εκτιμώ πολύ, θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν περάσει, με τις παραξενιές του, τις απόψεις του, οκ. Εγώ μουσικά το κρίνω» είπε αρχικά ο Φοίβος.

Ο μουσικοσυνθέτης πρόσθεσε για τον Νίκο Καρβέλα: «Είχαμε συνυπάρξει πριν από πολλά χρόνια όταν είχα ενορχηστρώσει κάποια τραγούδια του τότε που η Άννα επρόκειτο να πάει στο εξωτερικό να κάνει την προσπάθεια της έξω και είχα ενορχηστρώσει 2 ή 3 τραγούδια του και 2 δικά μου που ήταν τα demo» ανέφερε ο Φοίβος.

«Η Άννα Βίσση για εμένα είναι ό,τι καλύτερο στο είδος της. Δεν υπάρχει αυτή η καλλιτέχνιδα. Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω την Δέσποινα Βανδή. Δεν το μετανιώνω» απάντησε ο ταλαντούχος μουσικοσυνθέτης.

Σχετικά με το αν θα συνεργαζόταν ξανά με την Δέσποινα Βανδή, ο Φοίβος απάντησε: «Γιατί όχι; Με την Δέσποινα είχαμε την πιο μακροχρόνια καλλιτεχνική σχέση. Ήμασταν κανονικό ανδρόγυνο καλλιτεχνικά. 17 συναπτά έτη ήμασταν μαζί οπότε πιστεύω ότι είμαι μολυσμένος από “Δεσποινίλα”. Έχει περάσει πλέον μέσα στο DNA μου. Εννοείται ότι τα περισσότερα κομμάτια που έφτιαξα μέσα στον κορονοϊό θα ήταν για την Δέσποινα ασυνείδητα».

Προ ημερών ο Φοίβος είχε μιλήσει για το τέλος της συνεργασίας του με την Δέσποινα Βανδή. «Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Πραγματικά, εγώ αισθανόμουν σαν να είναι η προέκτασή μου η Δέσποινα» είχε πει ο μουσικοσυνθέτης και στιχουργός.