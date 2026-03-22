Φωκάς Ευαγγελινός: Η Έλενα Παπαρίζου είναι μια χαρά, γιατί ακούω διάφορα και ανησύχησα κι εγώ

Ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε για την Έλενα Παπαρίζου και αναφέρθηκε και στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες.

Ο γνωστός χορογράφος και συνεργάτης της τραγουδίστριας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «EurovisionGR» την Κυριακή (22.03.2026) και αναφέρθηκε με λόγια αγάπης στην Έλενα Παπαρίζου. Παράλληλα, ο Φωκάς Ευαγγελινός υπογράμμισε ότι η αγαπημένη καλλιτέχνιδα είναι καλά στην υγεία της.

«Μπορεί σε κάποιους να αρέσουν, σε κάποιους να μην αρέσουν, εμένα είναι κομμάτια της ψυχής μου όμως.

Έχω δώσει τον εαυτό μου σε αυτά τα κομμάτια που, σ’ αυτά που δουλεύω και αυτά που βλέπω και στους ανθρώπους με τους οποίους έχω δουλέψει και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πολλά από αυτά ήταν και απ’ τον Δημήτρη τον Κοντόπουλο και ήτανε και πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες και όμορφες, όλα αυτά τα χρόνια», είπε αρχικά ο Φωκάς Ευγγαλινός.

Αμέσως μετά αναφέρθηκε με όμορφες κουβέντες στην Έλενα Παπαρίζου, τονίζοντας ότι είναι ένας άνθρωπος με φως.

«Είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα εσωτερικό φως η Έλενα, το οποίο μόνο αν είσαι καλά με τον εαυτό σου μπορείς να το δεις. Και είτε τη συναντάς, είτε δεν τη συναντάς, γιατί έχουμε και περιόδους που λόγω επαγγελματικών δεν συναντιόμαστε, υπάρχει αυτό το φως, της αγάπης το φως. Το ζεστό φως που λέω. Την αγαπώ, τη λατρεύω, είναι μια χαρά, γιατί ακούω διάφορα και ανησύχησα κι εγώ…», δήλωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

«Μιλήσαμε με την Έλενα Παπαρίζου», πρόσθεσε.

«Είναι ένας άνθρωπος που πιστέψαμε ο ένας στον άλλον. Πιστεύω πολύ στην ομάδα. Και με την Έλενα ήρθε το αποτέλεσμα πέρα απ’ τη λάμψη της, τη μορφιά της, την καλοσύνη της, τη φωνάρα της, ήταν και η ομάδα. Η ΕΡΤ, οι άνθρωποι που ήτανε πάνω στη σκηνή, οι άνθρωποι που ήταν πίσω απ’ τη σκηνή και τη στήριζαν. Είναι η ομάδα», υπογράμμισε ακόμα.

Όσα είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την υγεία της Έλενας Παπαρίζου

Νωρίτερα την ίδια ημέρα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε ξανά ότι η Έλενα Παπαρίζου είναι στο νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι επιμένει στο ρεπορτάζ που παρουσίασε χθες. Μάλιστα, σημείωσε ότι καταλαβαίνει την τραγουδίστρια που μπορεί να μην επιθυμεί να επιβεβαιώσει το γεγονός.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε αναφέρει για την Έλενα Παπαρίζου: «Οι αποκλειστικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως εδώ και αρκετές ημέρες η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπως εσπευσμένα, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένα θέματα υγείας. Αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και η εικόνα της ήταν κακή την ημέρα που προσήλθε στο νοσοκομείο. Τώρα είναι φανερά βελτιωμένη και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Παπαρίζου χθες ήταν αρκετά κεφάτη.

Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Αντιμετωπίζεται όμως αυτό το θέμα που υπάρχει. Είναι διαχειρίσιμο. Σχετίζεται με το θέμα που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι στο νοσοκομείο και είναι σε θέση να δεχτεί επισκέψεις. Όλα πάνε καλά».

Μερικές ώρες αργότερα η Έλενα Παπαρίζου είχε κάνει μία ανάρτηση στο Instagram στέλνοντας το δικό της μήνυμα στους θαυμαστές της.

«Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox», είχε αναφέρει η Έλενα Παπαρίζου.