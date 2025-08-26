Φώτης Σπύρος: Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου, μην αμελείτε την υγεία σας

Ο καρκίνος είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, που ο Φώτης Σπύρος παλεύει για να κερδίσει, το τελευταίο διάστημα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «OnTime» και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου, ο ηθοποιός μίλησε για τον αγώνα του. Ανέφερε πως ανακάλυψε το πρόβλημα υγείας τυχαία και παρακίνησε τον κόσμο να κάνει προληπτικές εξετάσεις, που σώζουν ζωές.

Όπως ανέφερε ο Φώτης Σπύρος, αντιμετωπίζει το πρόβλημα «βήμα – βήμα» πάντα υπό τις οδηγίες των γιατρών του. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο και ο ηθοποιός είναι αισιόδοξος ότι πολύ σύντομα θα καταφέρει να κλείσει οριστικά, αυτό το δυσάρεστο κεφάλαιο στη ζωή του.

Μπόρεσες και… ξόρκισες τους “δαίμονές” σου;

Όλοι ξέρουν ότι οι «δαίμονες» δεν εξαφανίζονται ποτέ. Οι «δαίμονες» έρχονται πάντα και σε παραφυλάνε. Πάντα φοβάμαι. Πάντα λέω: «Δεν πίνω, δεν είμαι αλκοολικός». Όμως, πάντα το παλεύω. Όπως το παλεύω τώρα με τον καρκίνο.

Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, για να πω: «Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις». Εμένα αυτές οι προληπτικές εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ με σώσανε.

Πώς το αντιμετωπίζεις;

Δεν υπάρχει σχέδιο σε αυτά. Βήμα βήμα. Μερικές φορές αντέχω, μερικές όχι. Κάποιες φορές με παίρνει από κάτω. Μετά πάλι παίρνω τα πάνω μου. Σημασία έχει ότι το παλεύω.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Φώτης Σπύρος είχε μιλήσει για τη σεξουαλική του ταυτότητα, τον κακοποιητικό πατέρα του αλλά και τη μάχη του για να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ.