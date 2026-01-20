Φώτης Σπύρος για τη μάχη του με τον καρκίνο: Έφυγαν πολλοί άνθρωποι από κοντά μου, αποδείχθηκαν λίγοι

Ο καρκίνος μπήκε στη ζωή του ύπουλα, όμως ο Φώτης Σπύρος παλεύει για να τον κερδίσει οριστικά, το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε ο ηθοποιός, σε δηλώσεις που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας (19-01-2026) μετά την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», πηγαίνει όλο και καλύτερα. Σταθερά αισιόδοξος, κοντά σε ανθρώπους που παρέμειναν δίπλα του και τον στηρίζουν.

Ο καρκίνος, όπως είπε ο Φώτης Σπύρος, τον έκανε να αναθεωρήσει πολλά. Ορισμένα από τα άτομα που θεωρούσε «δικά του», έφυγαν από το πλευρό του. Προστέθηκαν όμως άλλα, που του δίνουν δύναμη και κουράγιο. Ο ηθοποιός επέστρεψε στην εργασία του και όπως ανέφερε, αισθάνεται τυχερός. Το πρόβλημά του εντοπίστηκε τυχαία, μετά από εξετάσεις ρουτίνας, χωρίς να έχει δώσει συμπτώματα. Πλέον ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες των γιατρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι καλύτερα, παίζω και στο θέατρο. Το παρακολουθώ όπως πρέπει, είμαι τυχερός γιατί το βρήκα εντελώς τυχαία. Ξανακάνω μια καινούρια αρχή, όλα καλά», εξομολογείται στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών ο Φώτης Σπύρος.

«Αναθεωρήθηκαν πολλά πράγματα από μόνα τους, ξέρεις πόσοι άνθρωποι έφυγαν από κοντά μου και πόσοι ήρθαν καινούριοι; Αλίμονο αν δεν σε αλλάζουν τέτοιες οριακές καταστάσεις. Έφυγαν, αποδείχθηκαν πολύ λίγοι για τέτοιες καταστάσεις, ίσως γιατί δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν, ίσως γιατί δεν ήθελαν. Περίμενα ότι θα μου σταθούν και δεν το έκαναν», παραδέχεται ο ηθοποιός.

«Αυτό δεν έχει πολλή σημασία όμως, γιατί ήρθαν άλλοι άνθρωποι κοντά μου που με φώτισαν και φώτισαν τη ζωή μου», καταλήγει στις δηλώσεις του ο Φώτης Σπύρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο και ο ηθοποιός είναι αισιόδοξος ότι πολύ σύντομα θα καταφέρει να κλείσει οριστικά, αυτό το δυσάρεστο κεφάλαιο στη ζωή του.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Φώτης Σπύρος είχε μιλήσει για τη σεξουαλική του ταυτότητα, τον κακοποιητικό πατέρα του αλλά και τη μάχη του για να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ.