Γέμισε «Μπραντ Πιτ» η Ύδρα: Όσα είπε ο σωσίας Άρης στο newsit.gr

Όχι ένας, ούτε δύο αλλά τρεις σωσίες του Μπραντ Πιτ βρίσκονται στην Ύδρα, ενώ ο διάσημος Αμερικανός σταρ έχει ξεκινήσει εκεί τα γυρίσματα της νέας του ταινία με τίτλο «The Rider».

Η παραγωγή έχει φροντίσει να υπάρχουν πολλοί σωσίες του διάσημου ηθοποιού στο νησί, προκειμένου να είναι κι εκείνος πιο άνετος και χαλαρός. Ο Μπραντ Πιτ επέλεξε να μείνει σε ένα αρχοντικό με μίνιμαλ αισθητική, ιδιοκτησίας του διάσημου αρχιτέκτονα Τίνο Ζερβουδάκη, που το ανακαίνισε και το μετέτρεψε σε ένα σύγχρονο αρχοντικό.

Το newsit.gr, που βρίσκεται στην Ύδρα, συνάντησε τον Άρη Κοντό, ένας από τους δύο Έλληνες σωσίες του Μπραντ Πιτ, να απολαμβάνει τη βόλτα του στο γραφικό νησί.

Η παρουσία του κέντρισε το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων, οι οποίοι τον πλησίασαν και τον ρώτησαν λεπτομέρειες για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ, ωστόσο εκείνος κράτησε… σιγή ιχθύος, καθώς δεσμεύεται από την παραγωγή και δεν μπορεί να αποκαλύψει περαιτέρω στοιχεία.

Παρόλα αυτά, μας έκανε μία δήλωση και ήταν ιδιαίτερα ευγενικός!

«Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω, πραγματικά. Είναι οι ρήτρες των συμβολαίων. Ευχαριστώ πάντως, απλά… μία βολτούλα (σ.σ. κάνω)», είπε χαρακτηριστικά ο Άρης Κοντός.

Παράλληλα, είδαμε ακόμα έναν σωσία του Μπραντ Πιτ.

Παράλληλα, μας μίλησε και ο δήμαρχος του νησιού, Γεώργιος Κουκουδάκης.

«Ναι, η Ύδρα έχει φέτος την τιμητική της, αλλά και το πατροπαράδοτο καρναβάλι και οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του νησιού μας έχουν την τιμητική τους κάθε χρόνο. Όσοι βρεθούν στην Ύδρα αυτό το τριήμερο, αν δεν έχουν πάρει μαζί τους αποκριάτικες στολές, να έρθουν στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του δήμου να παραλάβουν στολές. Θα τους δοθεί η μοναδική ευκαιρία αυτό το τριήμερο να περπατήσουν στα ίδια πατροπαράδοτα και γραφικά καλντερίμια της Ύδρας μαζί με ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Η Ύδρα ζει στιγμές αντίστοιχες με αυτές που έζησε τη δεκαετία του ’50, όταν γυρίστηκε εδώ η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή “Το παιδί και το δελφίνι”, με τη θρυλική Σοφία Λόρεν», είπε ο δήμαρχος του νησιού.

«Σίγουρα η παραγωγή αυτής της ταινίας θα επηρεάσει την προσέλευση του κόσμου, αλλά η Ύδρα είναι ένας γνωστός, κλασικός προορισμός που συνδυάζει την κοντινή απόστασή της από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και τις πόλεις της Πελοποννήσου, αλλά σίγουρα έχει επηρεάσει με τη δημοσιογραφική κάλυψη που έχει λάβει όλο το γεγονός. Ο κόσμος σίγουρα θα ‘ρθει να απολαύσει και το Πάσχα στην Ύδρα, με το θαλασσινό επιτάφιο, με το πατροπαράδοτο κάψιμο του Ιούδα και μια σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος με τους τοπικούς φορείς», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι θα αποκαλυφθούν πολλά πράγματα σε όλους μας τις αμέσως επόμενες μέρες και θα έχουμε πολλές ειδήσεις από το νησί μας γύρω από αυτή τη μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή που για άλλη μια φορά επιλέγει το νησί μας να διεξαχθεί», κατέληξε.

Σύμφωνα με το newsit.gr στους δρόμους της Ύδρας έχει στηθεί ένα ειδικό σκηνικό για τις ανάγκες του φιλμ, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Μάλιστα, εξασφαλίσαμε και δύο σκηνές που θα γυριστούν στον νησί για την ταινίας.