Γεράσιμος Ζαγορίτης για Τζούλια Αλεξανδράτου και τις φωτογραφίες τους στο Πολεμικό Μουσείο: Αδίκησα τον εαυτό μου

Ο Γεράσιμος Ζαγορίτης παραχώρησε συνέντευξη στο Secret της εφημερίδας Παραπολιτικά και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε από την Σάσα Σταμάτη για τις πολυσυζητημένες φωτογραφίες του 2010, όταν ο ίδιος και η Τζούλια Αλεξανδράτου πόζαραν μεταμεσονύκτιες ώρες μέσα στο Πολεμικό Μουσείο. Το θέμα είχε πάρει έκταση από ΜΜΕ, καθώς οι δυο τους είχαν καταγραφεί σε εσωτερικούς χώρους και σε κοιτώνες.

Ο Γεράσιμος Ζαγορίτης υπηρετούσε εκείνη την περίοδο τη στρατιωτική θητεία του. Ήταν εκείνος που συνόδεψε την Τζούλια Αλεξανδράτου στο Πολεμικό Μουσείο, με τις φωτογραφίες τους να διαρρέουν σε περιοδικά της εποχής. Το γεγονός προκάλεσε σάλο, με αποτέλεσμα την επιβολή πειθαρχικών ποινών (φυλάκιση 60 ημερών) στον στρατιώτη και έρευνα από το ΓΕΕΘΑ μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

Ο γιος του πρώην γραµµατέα της Νέας ∆ηµοκρατίας και Συνηγόρου του Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη, δεν είχε τοποθετηθεί δημόσια για τα όσα είχαν συμβεί εκείνη τη νύχτα, τον Ιούνιο του 2010. Το έκανε 16 χρόνια μετά. Τόνισε πως αδίκησε τον εαυτό του και δημιούργησε, όπως λέει, λανθασμένες εντυπώσεις.

Το 2010 απασχολήσατε όλα τα ΜΜΕ µε φωτογραφίες σας µε την Τζούλια Αλεξανδράτου στο γκαράζ του Πολεµικού Μουσείου. Εσείς τότε υπηρετούσατε στο Πολεµικό Ναυτικό. ∆εν έχετε µιλήσει ποτέ γι’ αυτό. Θέλετε να µας πείτε κάτι;

Ήταν µια στιγµή στην οποία αδίκησα τον εαυτό µου, στενοχώρησα τους κοντινούς µου ανθρώπους και σίγουρα δηµιούργησα πολύ λανθασµένες εντυπώσεις. ∆εν έχω καµία δυσκολία να αναγνωρίζω τα λάθη µου και να µαθαίνω από αυτά. Από εκεί και πέρα, κοιτάζω το παρελθόν χωρίς φόβο και πιστεύω πως οι άνθρωποι κρινόµαστε στον χρόνο και δοκιµαζόµαστε από την ικανότητά µας να ωριµάζουµε και να εξελισσόµαστε.

Αν γυρίζατε τον χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε;

Στην πραγµατικότητα, ελάχιστα πράγµατα. Είχα µέχρι σήµερα την ευκαιρία να ακολουθήσω επαγγελµατικά αυτό που ήθελα και να το κυνηγήσω µε τον καλύτερο τρόπο που µπορούσα σε κάθε φάση της ζωής µου. Μέσα από αυτήν τη διαδροµή έµαθα πολλά, όχι µόνο από τις επιτυχίες, αλλά κυρίως από τις δύσκολες στιγµές, τα λάθη και τις ήττες. Οι δυσκολίες είναι αυτές που µας αναγκάζουν να δούµε τον εαυτό µας πιο καθαρά, να ωριµάσουµε και να γίνουμε καλύτεροι. ∆εν είμαι άνθρωπος που ζει με το παρελθόν. Προτιμώ να μαθαίνω, να εξελίσσομαι και να προχωρώ.

Τι κάνουν σήμερα Γεράσιμος Ζαγορίτης και Τζούλια Αλεξανδράτου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γεράσιμος Ζαγορίτης ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, μετά από σχεδόν 15 χρόνια απουσίας και επιτυχηµένης καριέρας ως επικοινωνιολόγος για καµπάνιες πολιτικών και κοµµάτων στις Βρυξέλλες.

Η Τζούλια Αλεξανδράτου επανεμφανίστηκε προ ημερών σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα social media, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής. Το πρώην μοντέλο διέγραψε παλαιότερες αναρτήσεις της και ξεκίνησε από την αρχή με νέο περιεχόμενο, που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις.