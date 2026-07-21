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Γιάννης Αϊβάζης: Η φωτογραφία που πυροδότησε φήμες για νέα σχέση του ηθοποιού το φετινό καλοκαίρι

Νέα σελίδα στη ζωή του φαίνεται πως έχει γυρίσει ο Γιάννης Αϊβάζης, καθώς όλα δείχνουν ότι έχει βρει ξανά τον έρωτα μετά το διαζύγιό του από τη Μαρία Κορινθίου
Γιάννης Αϊβάζης
Γιάννης Αϊβάζης / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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Ο Γιάννης Αϊβάζης κρατάει χαμηλούς τόνους στα προσωπικά του, μετά το διαζύγιο από τη Μαρία Κορινθίου, ωστόσο μια πρόσφατη ανάρτησή του στα social media, έδωσε τροφή για σχόλια και συζητήσεις. Ορισμένοι εικάζουν πως η κοπέλα που φαίνεται στη φωτογραφία, είναι η νέα σύντροφός του. Ο ίδιος πάντως δεν έχει επιβεβαιώσει τη σχετική φημολογία.

Ο Γιάννης Αϊβάζης δημοσίευσε μια διακριτική αλλά ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να ακουμπά με στοργή την πλάτη της κοπέλας, συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με ένα emoji κόκκινης καρδιάς. Χωρίς να προσθέσει περισσότερα λόγια, ο Γιάννης Αϊβάζης άφησε την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.

Η γυναίκα που φέρεται να έχει κλέψει την καρδιά του ηθοποιού λέγεται Νατάσσα και ζει μόνιμα στα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Νατάσσα είναι 32 ετών, μητέρα ενός μικρού αγοριού, έχει σπουδάσει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να χτίσει τη ζωή της στα Χανιά.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αϊβάζη
Η ανάρτηση του Γιάννη Αϊβάζη

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Αϊβάζης δεν έχει κάνει ακόμα κάποια δήλωση σχετικά με τη νέα σελίδα που φέρεται να γύρισε στην προσωπική του ζωή. Εξάλλου είναι γνωστό ότι ο ηθοποιός είναι low profile και δεν του αρέσει να στρέφει τα βλέμματα στα προσωπικά του. 

«Με ενοχλούν πάρα πολύ τα δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή. Πάντα με ενοχλούσαν και αυτή τη στιγμή με ενοχλεί πάρα πολύ που δε μπορώ να είμαι ελεύθερος σαν άνθρωπος να κάνω αυτό που θέλω», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Γιάννης Αϊβάζης.

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