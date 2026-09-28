Lifestyle

Γιάννης Μποσταντζόγλου: Δεν βλέπω πλέον τον εαυτό μου στις επαναλήψεις, μου φαίνεται λίγο ξιπασμένο

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε με τον δικό του, αυθόρμητο τρόπο στη σχέση του με την τηλεόραση, εξηγώντας ότι πλέον αποφεύγει να παρακολουθεί τις σειρές και τις επαναλήψεις των παλαιότερων δουλειών του
Γιάννης Μποσταντζόγλου
Γιάννης Μποσταντζόγλου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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O ηθοποιός Γιάννης Μποσταντζόγλου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι πλέον δεν παρακολουθεί τον εαυτό του σε σειρές που προβάλλονται σε επανάληψη. Θεωρεί πως δεν χρειάζεται, καθώς ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του και πώς αποδίδει.

Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου είπε χαρακτηριστικά: «Δεν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις. Ούτε στα πρωτότυπα πολλές φορές. Δεν ξέρω, στην αρχή τα έβλεπα ως νέος. Λειτουργεί λίγο και η ματαιοδοξία… Μετά βαρέθηκα… Τον εαυτό μου δεν ξέρω; Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Είναι ναρκισσιστικό. Μου φαίνεται και λίγο ξιπασμένο. Εμένα…».

Η τοποθέτηση του ηθοποιού αποτυπώνει την ειλικρινή και συχνά αντισυμβατική στάση που κρατά απέναντι στη δημοσιότητα και την καριέρα του. Ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωπική του στάση και δεν αφορά γενικότερα όσους επιλέγουν να βλέπουν τις δουλειές τους.

Στο θέατρο, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου συνεχίζει την έντονη καλλιτεχνική του δραστηριότητα με δύο βασικές παραγωγές: το «Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ» (2ος Χρόνος) στο θέατρο «Άνεσις» όπου συμπρωταγωνιστεί μαζί με τον Μάνο Βακούση και τον Γιώργο Ρούφα και «Το Αγρίμι» όπου υπογράφει τη σκηνοθεσία.

Στον θεατρικό μονόλογο «Το Αγρίμι», ο οποίος είναι γραμμένος και ερμηνεύεται από τη σύντροφό του, Δήμητρα Παπαδήμα, παρουσιάζεται η ζωή της Μαρίκας Κοτοπούλη.

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