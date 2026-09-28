MTV VMA 2026: Οι Nirvana τιμήθηκαν για την καθοριστική επιρροή τους στη μουσική – «Ο Κερτ Κομπέιν ήταν μοναδικός»

Θρίαμβος για τις Τέιλορ Σουίφτ και Μαντόνα στα φετινά MTV Video Music Awards. Η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε ιστορία με τη νίκη της στην κατηγορία «Βίντεο της Χρονιάς», ενώ η Μαντόνα αναδείχθηκε «Καλλιτέχνης της Χρονιάς». Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η βράβευση των Nirvana με το Michael Jackson Video Vanguard Award.

Πάνω από τρεις δεκαετίες μετά τη θρυλική πρώτη τους εμφάνιση στη σκηνή των MTV Video Music Awards, οι Nirvana επέστρεψαν για να παραλάβουν το τιμητικό Βραβείο Video Vanguard.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εμβληματικό grunge συγκρότημα από το Σιάτλ, το οποίο δημιουργήθηκε το 1987 από τους Κερτ Κομπέιν, Κριστ Νοβοσέλιτς, και Ντέιβ Γκρολ, τιμήθηκε στα MTV Video Music Awards 2026 για τη διαρκή και καθοριστική επιρροή του στη μουσική, τη σύγχρονη κουλτούρα αλλά και στην ίδια την ιστορία του MTV.

Σημειώνεται ότι ο Κερτ Κομπέιν έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 27 ετών στις 5 Απριλίου 1994. Στη σκηνή, τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος συνόδευσε ο κιθαρίστας των Foo Fighters, Πατ Σμιρ ο οποίος περιόδευε μαζί τους τη δεκαετία του ’90, σύμφωνα με το People.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ τους θαυμαστές των Nirvana σε όλο τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους στο MTV. Αυτό το βραβείο ξυπνά τόσες αναμνήσεις από τα γυρίσματα εκείνων των βίντεο», είπε ο Νοβοσέλιτς από τη σκηνή, αμέσως μετά την προβολή ενός αφιερώματος με τα εμβληματικά μουσικά βίντεο των Nirvana και αρχειακό υλικό του Κομπέιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι ιδέες για αυτά τα βίντεο γεννήθηκαν μέσα από το όραμα ενός από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, του Κερτ Κομπέιν. Ο Kερτ ήταν μοναδικός. Κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι το συγκρότημά μας, ο ήχος ή η αισθητική μας θα σήμαιναν τόσα πολλά για τόσο κόσμο. Όμως, τελικά, η μουσική απέκτησε τη δική της ζωή. Χάραξε τη δική της πορεία. Oι Nirvana συνεχίζουν να αγγίζουν τόσο βαθιά τους ανθρώπους επειδή το κοινό διψά ακόμη για αυθεντικότητα ή για κάτι αληθινό και αντισυμβατικό. Για κάτι που σου λέει πως είναι εντάξει να είσαι απλώς ο εαυτός σου. Ο Κερτ θα λάτρευε αυτή την παρακαταθήκη» κατέληξε ο Νοβοσέλιτς.

Το συγκρότημα προλόγισε ο Chuck D των Public Enemy, πλέκοντας το εγκώμιο της μπάντας για το γεγονός ότι παρέμεινε πιστή στο όραμά της.

«Ο ήχος τους ήταν δυνατός, όμορφος, τολμηρά ανοιχτός. Οι στίχοι τους ήταν ποιητικοί, ακατέργαστοι και βαθιά ανθρώπινοι» ανέφερε.

«Τα μουσικά τους βίντεο σημάδεψαν μια εποχή. Υπήρξαν απόλυτα αυθεντικοί και πάντα ατρόμητοι σε μια εποχή που το κατεστημένο είχε φτάσει στο σημείο να γίνεται στερεότυπο» συμπλήρωσε.

Η φετινή τελετή των VMA 2026, με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg, πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Peacock στο Λος Άντζελες και μεγάλες πρωταγωνίστριες τις Τέιλορ Σουίφτ και Μαντόνα.