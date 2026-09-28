Γιώργος Λιβάνης για Γιώργο Μαζωνάκη: Την Πέμπτη είχαμε προγραμματίσει φωτογράφιση και την Τετάρτη πέθανε

Γιώργος Λιβάνης και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συναντηθεί καλλιτεχνικά το 2022 και είχαν συμφωνήσει να εμφανιστούν εκ νέου μαζί, σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, τη σεζόν 2026-2027. Ο θάνατος του καλλιτέχνη συνέτριψε τον φίλο του.

Το πρωί της Δευτέρας (28-09-2026), ο Γιώργος Λιβάνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και ανέφερε: «Είμαι μουδιασμένος λόγω της απώλειας του Γιώργου. Οι καλλιτέχνες είμαστε όλοι ένα σώμα. Ο Γιώργος ήταν ένα μεγάλος μέρος αυτού του σώματος και έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτό», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιβάνης.

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Ο τραγουδιστής είπε στη συνέχεια: «Στο προσωπικό επίπεδο, όπου θα είχα μια συνεργασία μαζί του σε ένα πάρα πολύ μεγάλο μαγαζί στην Αθήνα. Δεν είχαμε κάνει πρόβες, αλλά είχαμε κάνει συζητήσεις. Την Πέμπτη είχαμε προγραμματίσει τη φωτογράφιση και την Τετάρτη πέθανε.

Όταν με πήραν τηλέφωνο, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να βρίσω αυτόν που με πήρε, γιατί γενικά αυτό το παιδί μου κάνει πλάκες. Κι επειδή ήμουν και με το παιδί μου, του λέω “σε αφήνω τώρα, δεν έχω όρεξη”. Και είχα κι έναν φίλο μου μαζί, που μου είπε ότι ισχύει. Ήμουν σε ένα εμπορικό κέντρο με τον μικρούλη μου για να πάρουμε κάποια πράγματα κι έβαλα τον φίλο μου να πάει να τα πάρει, δεν μπήκα καν μέσα και καθόμουν έξω, έκανα πολύ για να συνέλθω».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιβάνης ανέφερε: «Αγαπούσα πολύ τον Γιώργο και κάποια πράγματα που μου είχε πει τα κρατάω πραγματικά σαν φυλακτό».