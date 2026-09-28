Η Κατερίνα Καινούργιου για την κορδέλα που ευλογήθηκε πάνω στην Τίμια Ζώνη: «Την έβγαλα με το που γέννησα»

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια προσωπική εξομολόγηση στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» στον Alpha, αποκαλύπτοντας ότι φορούσε την κορδέλα που είχε ευλογηθεί πάνω στην Τίμια Ζώνη καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μέχρι και τη στιγμή που γέννησε την κόρη της.

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης περιέγραψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη διαδικασία που ακολουθούν πολλοί πιστοί όταν επισκέπτονται τη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος, πριν πάρει τον λόγο η Κατερίνα Καινούργιου: «Όλοι όσοι πηγαίνουν να προσκυνήσουν, κόβουν κορδέλες ή σχοινάκια, τα δίνουν στον γέροντα, εκείνος στη λειτουργία τα διαβάζει, τα τοποθετεί στην Τίμια Ζώνη και μετά σου τα δίνει με φειδώ».

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Η παρουσιάστρια, τότε, ανέφερε πως μία τέτοια κορδέλα είχε λάβει και η ίδια και την κράτησε για να την προστατεύει στην εγκυμοσύνη της: «Η Έλενα Πολυκάρπου μας είχε δώσει από έναν κύριο από το Βατοπαίδι. Αυτή φόραγα. Μόλις έμεινα έγκυος την έβαλα για να με προστατεύει.

Την έβγαλα με το που γέννησα. Και στη γέννα ακόμα – όταν μπήκα μέσα στο χειρουργείο – τους είπα ότι θέλω να κρατήσω τη ζώνη μου και μου λένε “το κάνουν πολλές γυναίκες, μην αγχώνεστε”. Την έβγαλα με το που γέννησα».

Η Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου θεωρείται το μοναδικό ιερό κειμήλιο που διασώζεται από την επίγεια ζωή της Παναγίας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η ίδια η Θεοτόκος έπλεξε τη ζώνη από τρίχες καμήλας. Μετά την Κοίμησή Της, κατά την Μετάστασή Της στους ουρανούς, την παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά.