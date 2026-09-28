Ο 81χρονος θρύλος της ροκ Ροντ Στιούαρτ αποσύρεται μετά από 60 χρόνια – «Το the Final Encore είναι η τελευταία μου περιοδεία»

Ο Ροντ Στιούαρτ ανακοίνωσε επίσημα την οριστική του αποχώρηση από τις περιοδείες, βάζοντας τέλος σε μια μυθική πορεία 60 και πλέον ετών στη μουσική σκηνή.

Ο 81χρονος θρύλος της ροκ Ροντ Στιούαρτ μοιράστηκε την απόφασή του με τους θαυμαστές του, ξεκαθαρίζοντας ότι η επόμενη περιοδεία του θα είναι και η τελευταία της καριέρας του.

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Ο ίδιος δήλωσε:

«Αγαπητοί μου φίλοι, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω τη ζωή στους δρόμους και τις περιοδείες. Μετά από περισσότερες από έξι δεκαετίες, το The Final Encore θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδεία. Τραγουδώ τη μουσική που αγαπώ από τότε που ήμουν 19 ετών και είχα το προνόμιο να τη μεταφέρω σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλους εσάς. Μου χάρισε μια ζωή πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και ελπίζω κι εγώ, με τη σειρά μου, να σας χάρισα όμορφες αναμνήσεις.

Θα ήθελα, λοιπόν, να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω που κάνατε δυνατή αυτή την απίστευτη ζωή. Ελπίζω να έρθετε να με δείτε, ώστε να σας ευχαριστήσω με τον καλύτερο τρόπο που γνωρίζω… με τη μουσική και με ένα πραγματικά μοναδικό σόου. Τα λέμε εκεί».

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Στις εμφανίσεις της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, το support act θα είναι ο Howard Jones, γνωστός κυρίως από τις επιτυχίες What Is Love? και Things Can Only Get Better.

Ο καλλιτέχνης που θα τον συνοδεύσει στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Τα εισιτήρια για την περιοδεία θα διατεθούν αρχικά μέσω προπώλησης για τα μέλη του fan club, η οποία ξεκινά αύριο (29.09.2026).