Η Άννα Βίσση για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ: «Ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ μου αισθανθεί»

Η ιστορική συναυλία που ετοίμασαν η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της, πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες live εμφανίσεις στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ένα 24ωρο μετά, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε την πρώτη της δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της.

Ανεβάζοντας ένα βίντεο από το κατάμεστο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση έγραψε για τη συναυλία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα αλλά και να μην, ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ μου αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου».

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Οι εισπράξεις υπολογίζονται από έξι έως επτά εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Τα ποσά αυτά δεν θα πρέπει να θεωρούνται τελικά αλλά είναι οι πρώτοι υπολογισμοί σύμφωνα με έμπειρα στελέχη της συναυλιακής αγοράς. Περισσότεροι από 95.000 θεατές γέμισαν ασφυκτικά το Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο ήταν πλήρως sold out εδώ και μέρες.

Παρά την τεράστια επιτυχία, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες και καταγγελίες από μερίδα του κοινού. Πολλοί θεατές που είχαν αγοράσει εισιτήριο ταλαιπωρήθηκαν μέχρι να μπουν στο ΟΑΚΑ λόγω του συνωστισμού, ενώ άλλοι παραπονέθηκαν για προβλήματα στην ορατότητα και τον ήχο εξαιτίας της κακής διαρρύθμισης των θέσεων.

Η Άννα Βίσση «προσγειώθηκε» στη σκηνή μέσα από μια ειδική κυκλική κατασκευή, ανοίγοντας το live με το τραγούδι «Αιγαίο». Το show διήρκησε πάνω από 3 ώρες και περιλάμβανε μια πλήρη αναδρομή στην 50ετή καριέρα της, υποστηριζόμενη από μια διεθνών προδιαγραφών παραγωγή.

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Στα 68 της χρόνια, ηγήθηκε μιας εξαντλητικής, 4ωρης non-stop εμφάνισης με φωνητική σταθερότητα και σκηνική παρουσία. Η σκηνή 360°, η εντυπωσιακή «ιπτάμενη» είσοδός της, οι φωτισμοί που έβαψαν κόκκινο το στάδιο στο τραγούδι «Αίμα» και ο κορυφαίος ήχος για όσους ήταν κοντά, θύμιζαν συναυλίες τεράστιων ξένων σταρ.

Ιδιαίτερη στιγμή στη συναυλία η κουβέντα που έπιασε η Άννα Βίσση με τον νεότερο εαυτό της με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, που συγκίνησε το κοινό της.

Μέσα στη λάμψη και την εκρηκτικότητα της βραδιάς, όμως, υπήρξε και μια στιγμή απόλυτης σιωπής και συγκίνησης. Η αναφορά της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη πάγωσε για λίγο τον χρόνο.

Η Άννα μίλησε με λόγια βαθιά συγκινητικά, λέγοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης «γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, για να αγαπηθεί, να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας». Αναφέρθηκε στην απώλειά του και ευχήθηκε να μπορούσε να δει το κύμα αγάπης που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από το όνομά του.