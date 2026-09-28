Apon για Γιώργο Μαζωνάκη: Θα μου λείψει σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης, εύχομαι να έχει βρει γαλήνη

Apon και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν αναπτύξει μια βαθιά φιλία και καλλιτεχνική συνεργασία, η οποία ήρθε ξανά στο προσκήνιο με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο, μετά τον πρόσφατο και αναπάντεχο θάνατο του τραγουδιστή, στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Οι δυο τους είχαν εμφανιστεί μαζί σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, την περασμένη σεζόν, ενώ είχαν συνεργαστεί και στο «The Voice», όταν ο νεαρός ερμηνευτής είχε αναλάβει τον ρόλο του guest coach στην ομάδα του φίλου του.

Το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, ο Apon εμφανίστηκε συγκινημένος στο Θέατρο Άλσος. Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα του λείψει και σαν άνθρωπος αλλά και σαν καλλιτέχνης. Πάντοτε, όπως ανέφερε, όταν έγραφε τραγούδια είχε στο μυαλό του τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη.

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«Κάποια στιγμή, έτσι όπως καθόμασταν, ψάχναμε ένα τραγούδι. Του λέω να πούμε το “Στη λεωφόρο της αγάπης” και γυρνάει έτσι όπως είναι όρθιος και μου λέει “Ρε μ@@@κα, πας καλά; Θα με τρελάνεις. Πού το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι;”. Του λέω “το ξέρω, το έχω ακούσει”. Του είπα ότι το είχα ακούσει και από εκείνον όταν το είχε δώσει σε εξετάσεις στο Εθνικό Ωδείο. Είχε κουφαθεί που το ήξερα», είπε o Apon.

Αμέσως μετά, εξήγησε πώς ξεκίνησαν οι κοινές εμφανίσεις τους σε νυχτερινό κέντρο, αναπτύσσοντας μία όμορφη φιλία. Τοποθέτησε ένα δεύτερο σκαμπό δίπλα του, για να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, προσποιούμενος πως θα τραγουδούσαν ξανά μαζί. «Αυτό που προσπαθώ να σας πω και δεν ξέρω αν το κάνω καλά, γιατί είμαι πολύ φορτισμένος, είναι ότι μου λείπει πάρα πολύ και θα μου λείπει ακόμα παραπάνω, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια, εκτός από συνεργάτες, ήμασταν και φίλοι. Θα μου λείψει πάρα πολύ και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης. Εύχομαι να έχει βρει γαλήνη και μια μεγάλη αγκαλιά εκεί πέρα, γιατί αυτό έχει πολύ ανάγκη», ανέφερε σκύβοντας το κεφάλι, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξεκίνησε να τραγουδά.

Προ ημερών, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του συνεργάτη του, ο Apon ακύρωσε προγραμματισμένη συναυλία του στην Πάτρα προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους μακριά από τις κάμερες.