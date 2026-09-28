Lifestyle

Πίτερ Σάρσγκαρντ και Κένεθ Μπράνα ενώνουν δυνάμεις στο επερχόμενο δράμα με τίτλο «Laird»

Η παραγωγή εκτυλίσσεται στα σύγχρονα Χάιλαντς της Σκωτίας και αφηγείται την ιστορία του άρχοντα του Κάστρου Drummoch
Πίτερ Σάρσγκαρντ
Πίτερ Σάρσγκαρντ / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο δύο φορές υποψήφιος ηθοποιός για Emmy, Πίτερ Σάρσγκαρντ (Peter Sarsgaard), θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του βραβευμένου με Όσκαρ, Emmy και Χρυσή Σφαίρα Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh) στο «Laird» στο επικείμενο δράμα του Paramount+ από τον Τζεζ Μπάτεργουορθ (Jez Butterworth) και τη 101 Studios.

Η παραγωγή εκτυλίσσεται στα σύγχρονα Χάιλαντς της Σκωτίας και αφηγείται την ιστορία του άρχοντα του Κάστρου Drummoch (Μπράνα), ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με έναν μυστηριώδη Αμερικανό δισεκατομμυριούχο (Σάρσγκαρντ) που επιχειρεί να αποκτήσει μεγάλες εκτάσεις της περιοχής. Ανάμεσα σε οικογενειακές συγκρούσεις, καλά κρυμμένα μυστικά και έρωτες που μοιάζουν καταδικασμένοι, ο ήρωας του Μπράνα αγωνίζεται να προστατεύσει τη γη και την κληρονομιά των προγόνων του απέναντι στην ανεξέλεγκτη οικονομική ισχύ.

Σύμφωνα με το Deadline, o Peter Bergstrom, τον οποίο υποδύεται ο Σάρσγκαρντ, περιγράφεται ως ένας αδίστακτος, αυτοδημιούργητος μεγιστάνας με επιρροή που εκτείνεται σε πολλές ηπείρους. Δεν συσσωρεύει απλώς πλούτο, αλλά εξουσία, διαμορφώνοντας τη γη, τη βιομηχανία και τους ανθρώπους ως προεκτάσεις της φιλοδοξίας του.

Το «Laird» δημιουργήθηκε από τον Μπάτεργουορθ και τον αδελφό του, επίσης σεναριογράφο Τζον Χένρι Μπάτεργουορθ (John-Henry Butterworth) καθώς και από τη δημιουργό του «Partner Track», Τζόρτζια Λι (Georgia Lee). Ο βραβευμένος με BAFTA Τζο Ράιτ (Joe Wright), ο οποίος σκηνοθέτησε τα δύο πρώτα επεισόδια του «The Agency», θα αναλάβει τη σκηνοθεσία του πιλοτικού επεισοδίου.

Η παραγωγή της σειράς γίνεται από την Paramount Television Studios και τη 101 Studios. Ο Μπράνα θα επίσης ανάμεσα στους εκτελεστικούς παραγωγούς μαζί με τους αδελφούς Μπάτεργουορθ, τον Ντέιβιντ Γκλάσερ (David C. Glasser) και άλλους.

Σύντομα θα εμφανιστεί επίσης στη μικρή οθόνη στο πλευρό του Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner) στο «Neuromancer», καθώς και στον κινηματογράφο στις ταινίες «Erosion», «Zero K» και «Road House 2».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
303
180
126
122
114
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο 81χρονος θρύλος της ροκ Ροντ Στιούαρτ αποσύρεται μετά από 60 χρόνια – «Το the Final Encore είναι η τελευταία μου περιοδεία»
«Ελπίζω να έρθετε να με δείτε, ώστε να σας ευχαριστήσω με τον καλύτερο τρόπο που γνωρίζω… με τη μουσική και με ένα πραγματικά μοναδικό σόου. Τα λέμε εκεί» δήλωσε
Ο Ροντ Στιούαρτ
Γιάννης Μποσταντζόγλου: Δεν βλέπω πλέον τον εαυτό μου στις επαναλήψεις, μου φαίνεται λίγο ξιπασμένο
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε με τον δικό του, αυθόρμητο τρόπο στη σχέση του με την τηλεόραση, εξηγώντας ότι πλέον αποφεύγει να παρακολουθεί τις σειρές και τις επαναλήψεις των παλαιότερων δουλειών του
Γιάννης Μποσταντζόγλου
Newsit logo
Newsit logo