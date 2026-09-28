Πίτερ Σάρσγκαρντ και Κένεθ Μπράνα ενώνουν δυνάμεις στο επερχόμενο δράμα με τίτλο «Laird»

Ο δύο φορές υποψήφιος ηθοποιός για Emmy, Πίτερ Σάρσγκαρντ (Peter Sarsgaard), θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του βραβευμένου με Όσκαρ, Emmy και Χρυσή Σφαίρα Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh) στο «Laird» στο επικείμενο δράμα του Paramount+ από τον Τζεζ Μπάτεργουορθ (Jez Butterworth) και τη 101 Studios.

Η παραγωγή εκτυλίσσεται στα σύγχρονα Χάιλαντς της Σκωτίας και αφηγείται την ιστορία του άρχοντα του Κάστρου Drummoch (Μπράνα), ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με έναν μυστηριώδη Αμερικανό δισεκατομμυριούχο (Σάρσγκαρντ) που επιχειρεί να αποκτήσει μεγάλες εκτάσεις της περιοχής. Ανάμεσα σε οικογενειακές συγκρούσεις, καλά κρυμμένα μυστικά και έρωτες που μοιάζουν καταδικασμένοι, ο ήρωας του Μπράνα αγωνίζεται να προστατεύσει τη γη και την κληρονομιά των προγόνων του απέναντι στην ανεξέλεγκτη οικονομική ισχύ.

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Σύμφωνα με το Deadline, o Peter Bergstrom, τον οποίο υποδύεται ο Σάρσγκαρντ, περιγράφεται ως ένας αδίστακτος, αυτοδημιούργητος μεγιστάνας με επιρροή που εκτείνεται σε πολλές ηπείρους. Δεν συσσωρεύει απλώς πλούτο, αλλά εξουσία, διαμορφώνοντας τη γη, τη βιομηχανία και τους ανθρώπους ως προεκτάσεις της φιλοδοξίας του.

Το «Laird» δημιουργήθηκε από τον Μπάτεργουορθ και τον αδελφό του, επίσης σεναριογράφο Τζον Χένρι Μπάτεργουορθ (John-Henry Butterworth) καθώς και από τη δημιουργό του «Partner Track», Τζόρτζια Λι (Georgia Lee). Ο βραβευμένος με BAFTA Τζο Ράιτ (Joe Wright), ο οποίος σκηνοθέτησε τα δύο πρώτα επεισόδια του «The Agency», θα αναλάβει τη σκηνοθεσία του πιλοτικού επεισοδίου.

Η παραγωγή της σειράς γίνεται από την Paramount Television Studios και τη 101 Studios. Ο Μπράνα θα επίσης ανάμεσα στους εκτελεστικούς παραγωγούς μαζί με τους αδελφούς Μπάτεργουορθ, τον Ντέιβιντ Γκλάσερ (David C. Glasser) και άλλους.

Σύντομα θα εμφανιστεί επίσης στη μικρή οθόνη στο πλευρό του Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner) στο «Neuromancer», καθώς και στον κινηματογράφο στις ταινίες «Erosion», «Zero K» και «Road House 2».