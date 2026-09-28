MTV VMA 2026: Σάρωσαν Μαντόνα και Τέιλορ Σουίφτ – Όλοι οι νικητές της βραδιάς

Το βράδυ της Κυριακής 27.09.2026 πραγματοποιήθηκαν τα φετινά MTV Video Music Awards, με παρουσιαστή τον Snoop Dogg, στο Peacock Theater του Λος Άντζελες. Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής να τιμήθηκαν για τη δουλειά τους την περασμένη χρονιά με τις Τέιλορ Σουίφτ και Μαντόνα να είναι οι πρωταγωνίστριες της τελετής απονομής.

Η Τέιλορ Σουίφτ με το «The Fate of Ophelia» κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards στο Λος Άντζελες σε μια βραδιά στην οποία κυριάρχησε το είδωλο της ποπ, η Μαντόνα η οποία αναδείχθηκε «Καλλιτέχνης της Χρονιάς».

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Με 31 βραβεία MTV η Τέιλορ Σουίφτ είναι πλέον και επίσημα η πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των Μουσικών Βραβείων, ξεπερνώντας και την Μπιγιόνσε. Η Τέιλορ Σουίφτ αρχικά παρέλαβε το πρώτο βραβείο Καλλιτεχνικού Διευθυντή που αποτελεί μια νέα διάκριση που αναγνωρίζει «πρωτοπόρους καλλιτέχνες της μουσικής των οποίων το έργο πίσω από την κάμερα διεύρυνε τις δυνατότητες των μουσικών βίντεο και εξέλιξε την τέχνη της οπτικής αφήγησης».

Στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς επικράτησε έναντι της Αριάνα Γκράντε με το «hate that i made you love me», του Μπρούνο Μαρς με το «I Just Might», των GENER8ION (με τη συμμετοχή του Yung Lean) με το «Storm», της Μαντόνα με το «Confessions II – The Film» και της Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το«Tears».

Η Τέιλορ Σουίφτ αφιέρωσε το βραβείο της στην αείμνηστη Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο μήνα, αποκαλώντας την «την απόλυτη showgirl… Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που μοιραστήκαμε αυτόν τον πλανήτη με την Ντόλι Πάρτον».

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Στο μεταξύ, η Μαντόνα έζησε επίσης μια σπουδαία βραδιά, καθώς απέσπασε το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» – μία από τις 11 κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια.

Η Σουίφτ ήταν υποψήφια σε εννέα κατηγορίες, ενώ η Γκράντε και η Κάρπεντερ διεκδικούσαν από επτά βραβεία η καθεμία.

Η Μαντόνα επικράτησε της Σουίφτ στην κατηγορία του Κορυφαίου Καλλιτέχνη -αφήνοντας πίσω της επίσης ονόματα όπως η Αριάνα Γκράντε, ο Μπρούνο Μαρς, ο Μόργκαν Γουόλεν και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Ο Snoop Dogg ήταν παρουσιαστής της τελετή στο Peacock Theater και προλόγισε τη «Βασίλισσα της Ποπ» καθώς άνοιγε το σόου με την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στα βραβεία MTV Video Music Awards εδώ και 23 χρόνια.

Η Μαντόνα ερμήνευσε το τραγούδι που συνυπογράφει με την Κάρπεντερ, «Bring Your Love»: αρχικά ξαπλωμένη πάνω σε ένα μαύρο πιάνο με ουρά.

Λίγο αργότερα, απέσπασε το πρώτο της βραβείο, κερδίζοντας την κατηγορία Καλύτερη Συνεργασία μαζί με την Κάρπεντερ για το συγκεκριμένο τραγούδι.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η σταρ της κάντρι μουσικής Κέισι Μασγκρέιβτς απέτισε επίσης φόρο τιμής στην Ντόλι Πάρτον, ερμηνεύοντας ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της, το «I Will Always Love You», μόλις έναν μήνα μετά τον θάνατο της σούπερ σταρ της κάντρι.

Η Μασγκρέϊβς φίλη και θαυμάστρια της Πάρτπν, η οποία ήταν υποψήφια στα βραβεία VMA στην κατηγορία «Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι» για το «Dry Spell»– είχε επίσης τιμήσει τη μνήμη της εκλιπούσας σταρ κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στη Βοστώνη, στις 28 Αυγούστου.

Το βραβείο «Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη της Χρονιάς» απονεμήθηκε στην 21χρονη Σιένα Σπίρο, Βρετανίδα τραγουδίστρια και δημιουργό.

Sienna Spiro poses / REUTERS / Caroline Brehman

Το βραβείο «Καλύτερου Ποπ Τραγουδιού» κέρδισε η LISA με το «Dream» (σε συνεργασία με τον Κεντάρο Σακαγκούτσι). Στην ίδια κατηγορία υποψήφια ήταν το «hate that i made you love me» της Grande, τπ «SS26» της Charli xcx, «drop dead» της Ολίβια Ροντρίγκο, «House Tour» της Κάρπεντερ, «Nobody’s Girl» της Τέιτ ΜακΡέι και «The Fate of Ophelia» της Σουίφτ.

Αναλυτικά οι νικητές των MTV Video Music Awards

Βίντεο της Χρονιάς

Τέιλορ Σουίφτ – “The Fate of Ophelia” – Republic Records

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Σιένα Σπίρο – Capitol Records

Καλύτερο Χορευτικό Τραγούδι

Μαντόνα – “Confessions II – The Film” – Warner Records

Καλιτέχνης της Χρονιάς

Μαντόνα – Warner Records

Καλύτερη Συνεργασία

Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ – “Bring Your Love” – Warner Records

Καλύτερο Ποπ Bίντεο

Λίζα – “Dream” ft. Kentaro Sakaguchi – Lloud Co./RCA Records

Η Λίζα πήρε το βραβείο για το Καλύτερο Ποπ Βίντεο / REUTERS / Caroline Brehman

Τραγούδι της Χρονιάς

BTS – “Swim” – BIGHIT MUSIC

Καλύτερο Χιπ-Χοπ Βίντεο

Cardi B ft. Kehlani – “Safe” – Atlantic Records

Καλύτερο R&B Βίντεο

Bruno Mars – “I Just Might” – Atlantic Records

Καλύτερο Βίντεο Εναλλακτικής Μουσικής

Olivia Rodrigo – “The Cure” – Geffen Records

Καλύτερο Λάτιν Βίντεο

Bad Bunny – “NUEVAYoL” – Rimas Entertainment

Καλύτερο K-pop Βίντεο

BTS – “Swim” – BIGHIT MUSIC

Καλύτερο Κάντρι Βίντεο

‘Ελα Λάνγκλεϊ – “Choosin’ Texas” – Columbia Records

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Taylor Swift – “Opalite” – Republic Records

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση

PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson” – Warner Records UK/Atlantic Records

Καλύτερη Φωτογραφία

Madonna – “Confessions II – The Film” – Warner Records

Καλύτερο Μοντάζ

Sabrina Carpenter – “House Tour” – Island

Καλύτερη Χορογραφία

Madonna – “Confessions II – The Film” – Warner Records

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me” – Republic Records