Γιάννης Πλούταρχος για την 48χρονη stalker του: «Μάλλον είναι ένας άνθρωπος που θέλει βοήθεια»

Ο Γιάννης Πλούταρχος είδε την Τρίτη (18-11-2025) να πέφτει η αυλαία στην υπόθεση με την 48χρονη stalker του, στα δικαστήρια. Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για τα αδικήματα της παραβίασης οικιακής ειρήνης, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της πρόκλησης τρόμου και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.

Το βράδυ της Τρίτης (25-11-2025), ο Γιάννης Πλούταρχος δέχθηκε ερώτηση για την 48χρονη stalker του και απάντησε μπροστά στις κάμερες. «Το θέμα της εμμονικής θαυμάστριας πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης, να το αφήσουμε. Άσε την να λέει. Μάλλον είναι ένας άνθρωπος που θέλει βοήθεια», αρκέστηκε να πει ο τραγουδιστής.

Στην πρότασή της, η εισαγγελέας ζήτησε τη μερική έκτιση της 48χρονης, αλλά το δικαστήριο δεν υιοθέτησε την πρόταση και της χορήγησε αναστολή έκτισης με τους όρους της προσέγγισης του τραγουδιστή σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων και της μη επικοινωνίας μαζί του με κανένα μέσο. Ο Γιάννης Πλούταρχος δεν ήταν στο δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται πως η 48χρονη δεν δέχεται πως έκανε λάθη. «Συγγνώμη δεν έχω να ζητήσω» είχε μεταξύ άλλων, στο περιθώριο της δίκης της, σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Τώρα, με την απόφαση αυτή, προκειμένου να μην μπεις φυλακή, θα πρέπει να μην τον πλησιάζεις σε απόσταση 500 μέτρων και να μην επικοινωνείς μαζί του με κανέναν τρόπο», επισήμανε στην 48χρονη η δημοσιογράφος. «Αυτό είναι λάθος του δικαστηρίου» είχε απαντήσει η κατηγορούμενη.

Ο Γιάννης Πλούταρχος έδειξε πως επιθυμεί να κλείσει το όλο θέμα και να σταματήσουν οι συζητήσεις γύρω από αυτό. Οι δηλώσεις του, που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» του Alpha, είναι ενδεικτικές των προθέσεών του.

Για την stalker του Γιάννη Πλούταρχου, είχε μιλήσει προ ημερών και η κόρη του. «Την θυμάμαι σαν φιγούρα έξω από το σπίτι» είχε πει μεταξύ άλλων.