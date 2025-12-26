Συμβαίνει τώρα:
Γιάννης Ραγκούσης και Μαρίνα Κοντοτόλη παντρεύτηκαν – Το φωτογραφικό άλμπουμ από το μυστήριο

Στιγμές ευτυχίας για τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ και τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
O Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη, επισφραγίζοντας την αγάπη τους.

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και η εν ενεργεία βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ παντρεύτηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (26.12.2025) στον ναό της Αγίας Σοφίας στην Ακρόπολη. Καλεσμένοι του Γιάννη Ραγκούση και της Μαρίνας Κοντοτόλη ήταν λίγα και εκλεκτά πρόσωπα από το στενό τους περιβάλλον. 

Ο Γιάννης Ραγκούσης κρατώντας την ανθοδέσμη που προσέφερε στη νύφη / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Η νύφη φορούσε ένα ρομαντικό νυφικό με δαντέλα / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Αντάλλαξαν και ένα τρυφερό φιλί / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Κουμπάροι του ζευγαριού είναι οι φίλοι τους Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα. Μάλιστα, στον γάμο έδωσαν το «παρών» και τα παιδιά που έχουν αποκτήσει από τους προηγούμενους γάμους τους.

Οι καλεσμένοι έραναν με ρύζι τους νεόνυμφους / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Στιγμιότυπο από τον γάμο του Γιάννη Ραγκούση και της Μαρίνας Κοντοτόλη /ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Το ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ο Γιάννης Ραγκούσης ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Ρούσσου, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά: έναν γιο, τον Νικόλα, και δύο κόρες, την Ειρήνη και τη Βασιλική. Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2025, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ πάντρεψε την κόρη του, Ειρήνη, στην Πάρο. Επίσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο της.

Οι νεόνυμφοι ποζάρουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Η βουλευτής κατάγεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, καθώς ηγείται αλυσίδας κομμωτηρίων.

