Γιάννης Ραγκούσης και Μαρίνα Κοντοτόλη παντρεύτηκαν – Το φωτογραφικό άλμπουμ από το μυστήριο

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη, επισφραγίζοντας την αγάπη τους.

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και η εν ενεργεία βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ παντρεύτηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (26.12.2025) στον ναό της Αγίας Σοφίας στην Ακρόπολη. Καλεσμένοι του Γιάννη Ραγκούση και της Μαρίνας Κοντοτόλη ήταν λίγα και εκλεκτά πρόσωπα από το στενό τους περιβάλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κουμπάροι του ζευγαριού είναι οι φίλοι τους Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα. Μάλιστα, στον γάμο έδωσαν το «παρών» και τα παιδιά που έχουν αποκτήσει από τους προηγούμενους γάμους τους.

Ο Γιάννης Ραγκούσης ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Ρούσσου, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά: έναν γιο, τον Νικόλα, και δύο κόρες, την Ειρήνη και τη Βασιλική. Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2025, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ πάντρεψε την κόρη του, Ειρήνη, στην Πάρο. Επίσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο της.

Η βουλευτής κατάγεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, καθώς ηγείται αλυσίδας κομμωτηρίων.