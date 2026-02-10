Γιάννης Σμαραγδής: Η ταινία για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και οι πληροφορίες για κόστος 5 εκατ. ευρώ

Ο Γιάννης Σμαραγδής έχει στα σκαριά μια νέα κινηματογραφική ταινία για τη ζωή και την προσφορά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Τρίτης (10-02-2026) μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος έχει ήδη έτοιμο το πλάνο και την πλοκή του έργου, για το οποίο θα χρειαστούν και πολλοί κασκαντέρ.

Ο Γιώργος Λιάγκας πρότεινε να γίνει αγγλόφωνη η ταινία, καθώς έτσι θα είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη ευκολία και όσοι δεν ξέρουν ελληνικά. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν μία από τις πιο εμβληματικές και καθοριστικές προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με πρωταγωνιστικό ρόλο ως αρχιστράτηγος των ελληνικών επαναστατημένων δυνάμεων και ηγετική μορφή του υπόδουλου γένους. Ο Γιάννης Σμαραγδής δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, η νέα ταινία θα είναι η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή που θα αφιερωθεί αποκλειστικά στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Πρόκειται για ένα απαιτητικό εγχείρημα, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο σκηνοθετικής προσέγγισης.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε στον αέρα τις πληροφορίες για τη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, δίνοντας έμφαση στις δυσκολίες και το κόστος της παραγωγής.

«Θα είναι μια παραγωγή που θα στοιχίσει 5 εκατομμύρια. Θα υπάρχουν σκηνές πολέμου. Θα χρειαστούν πολλοί κασκαντέρ. Για να μην φανεί ψεύτικο, γιατί θα έχει πολύ αίμα, άλογα, είναι δύσκολη ταινία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ταινία για τον Κολοκοτρώνη! Εγώ την ταινία θα την έκανα αγγλόφωνη. Γιατί να μην τον μάθει όλος ο κόσμος; Απελευθέρωσε μια χώρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εκτός από στρατιωτικός ηγέτης, διαδραμάτισε και πολιτικό ρόλο, καθώς υπηρέτησε ως Πληρεξούσιος και Σύμβουλος της Επικρατείας, προσφέροντας τις γνώσεις και τις πολιτικές του απόψεις στη διαμόρφωση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

«Γίνεται πόλεμος, δεν είναι ότι κάποιοι γράφουν τη γνώμη τους» είπε προ ημερών ο Γιάννης Σμαραγδής για την ταινία «Καποδίστριας» που σημειώνει μεγάλη επιτυχία στους κινηματογράφους.