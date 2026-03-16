Γιατί δεν πήγε ο Σον Πεν στα Όσκαρ

Ο Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «One Battle After Another» την Κυριακή (15.03.2026) στην απονομή των 98ων Βραβείων Όσκαρ, αλλά δεν ανέβηκε στην σκηνή για να το παραλάβει. Βασικά, δεν ήταν καν στην τελετή.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Σον Πεν δεν παρευρέθηκε στην τελετή των Όσκαρ επειδή επέλεξε να ταξιδέψει στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα με στόχο να φτάσει στην Ουκρανία. Ήταν ο μόνος υποψήφιος που απουσίαζε και είχε επίσης χάσει τα Βραβεία Screen Actors Guild και τα BAFTA νωρίτερα φέτος, παρά το γεγονός ότι κέρδισε και στις δύο τελετές.

Η ιστορία αλληλεγγύης του ηθοποιού με την Ουκρανία χρονολογείται από πολύ παλιά. Το 2022, περιέγραψε την άμυνα της χώρας ενάντια στη ρωσική εισβολή ως «την αιχμή του δόρατος για τη δημοκρατική αγκαλιά των ονείρων», προσθέτοντας: «Αν της επιτρέψουμε να πολεμήσει μόνη της, η ψυχή μας ως Αμερική χάνεται». Την ίδια χρονιά, ο ηθοποιός δάνεισε στον Ζελένσκι ένα από τα Όσκαρ του – αυτό που κέρδισε χθες (15.03.2026) το απόγευμα είναι το τρίτο του – υποσχόμενος να το αφήσει στο Κίεβο μέχρι τη νίκη της Ουκρανίας στον πόλεμο. Ένα χρόνο αργότερα, δήλωσε στο Variety ότι είχε σκεφτεί να λιώσει τα δύο αγαλματίδια του για να τα χρησιμοποιήσει ως πυρομαχικά για την Ουκρανία και επίσης γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ρωσική εισβολή.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του ο Κίραν Κάλκιν, ο οποίος είχε κερδίσει την ίδια κατηγορία πέρυσι για την ερμηνεία του στην ταινία A Real Pain.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πεν δεν πάει στα βραβεία Όσκαρ. Το έκανε το 1996, το 2000 και το 2002, όταν ήταν υποψήφιος, και παρευρέθηκε στις τελετές μόνο όταν τελικά κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Mystic River το 2004 και για την ταινία Milk το 2009.

Ωστόσο, με τη νίκη του για την ταινία Mystic River, παραδέχτηκε στο περιοδικό Newsweek ότι παρευρέθηκε στην τελετή μόνο επειδή «ντράπηκε» όταν ο Κλιντ Ίστγουντ, ο σκηνοθέτης της ταινίας, παρέλαβε τη Χρυσή Σφαίρα στη θέση του την ίδια χρονιά.

Ο Πεν πάντα χρησιμοποιούσε τη θέση του για να κάνει πολιτικές δηλώσεις. Στην ομιλία του για την ταινία Milk, για παράδειγμα, στην οποία υποδύθηκε τον ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων Χάρβεϊ Μιλκ, επέκρινε τους ανθρώπους που ψήφισαν την απαγόρευση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, δηλώνοντας ότι ήταν μια καλή στιγμή για αυτούς να αναλογιστούν και να προβλέψουν «τη μεγάλη τους ντροπή» και την ντροπή που θα δουν να αντανακλάται στα μάτια των εγγονιών τους αν συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτή τη θέση.

Η σημερινή βραδιά σηματοδότησε την έκτη υποψηφιότητα για Όσκαρ και την τρίτη νίκη του Πεν. Ήταν το συντριπτικό φαβορί για να πάρει το βραβείο, μπροστά από τους άλλους υποψηφίους: τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ για το βραβείο Συναισθηματικής Αξίας, τον Τζέικομπ Ελόρντι για το Φρανκενστάιν, τον Ντελρόι Λίντο για το βραβείο Αμαρτωλών και τον Μπενίσιο Ντελ Τόρο για τον ρόλο του στην ταινία «One Battle After Another».