Lifestyle

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής πήγε για baby swimming με την κόρη του, Ξένια

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε και η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου
Παναγιώτης Κουτσουμπής
Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής με το μωρό του
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Μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους βιώνουν ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιγου, καθώς «γνωρίζουν ξανά τον κόσμο» μαζί με την κορούλα τους, Ξένια.

Πρόσφατα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι πήγε το μωράκι της σε παιδική δραστηριότητα που σχετίζεται με την μουσικοκινητική και τα παιδάκια ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους. Την Πέμπτη (01.10.2026) ο Παναγιώτης Κουτσουμπής πήγε για baby swimming με την κόρη του.

Φυσικά, μοιράστηκε την εμπειρία αυτή με τους διαδικτυακούς του φίλους, ανεβάζοντας δύο φωτογραφίες, στις οποίες βρίσκεται με τη μικρή Ξένια μέσα στην πισίνα.

Παναγιώτης Κουτσουμπής
Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η μικρούλα απόλαυσαν παιχνίδια στο νερό
Παναγιώτης Κουτσουμπής
Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής με το μωρό του

Μία ανάλογη ανάρτηση από τον χώρο έκανε και η Κατερίνα Καινούργιου.

Κατερίνα Καινούργιου
Η φωτογραφία που μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου

«Χθες την πήγα και Gymboree. Είναι ουσιαστικά ένα σύστημα του εξωτερικού που το έχουν φέρει τώρα και στην Ελλάδα και υπάρχουν διάφορα σημεία που το κάνουν. Είναι για παιδάκια που αρχίζουν πρώτα και κάνουν μουσικοκινητική, ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο», είχε δηλώσει μέσω της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου για τη δραστηριότητα που είχε πάει το μωρό της.

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