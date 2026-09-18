Καλομοίρα: Η εξομολόγηση στον σύζυγό της για τα γενέθλιά του – «Είσαι ένας απίστευτος σύζυγος και πατέρας»

Η Καλομοίρα έχει βρει εδώ και πολλά χρόνια τον έρωτα της ζωής της στο πρόσωπο του συζύγου της και πατέρα των τριών παιδιών της, Γιώργου Μπούσαλη.

Το ζευγάρι είναι μαζί από τα νεανικά του χρόνια και η γνωστή τραγουδίστρια έχει αναφερθεί στον γάμο της αρκετές φορές. Την Παρασκευή (18.09.2026) η Καλομοίρα έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram με αφορμή τα γενέθλια του Γιώργου Μπούσαλη και εξομολογήθηκε δημοσίως τα τρυφερά αισθήματα που νιώθει για εκείνον.

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«Χρόνια πολλά Γιώργο Μπούσαλη! Σε αγαπάμε τόσο πολύ και είμαστε τόσο ευγνώμονες για όλα όσα κάνεις για την οικογένειά μας. Είσαι ένας απίστευτος σύζυγος και πατέρας και είμαστε τόσο ευλογημένοι που σε έχουμε», έγραψε στην ανάρτησή της η Καλομοίρα.

«Η αλήθεια είναι ότι σε έναν γάμο, πού και πού θα έρθουν κύματα. Κάποια είναι τεράστια και πρέπει να έχεις την αντοχή να τα αντιμετωπίσεις, όπως όταν κάνεις σερφ. Αλλά είναι τόσο ωραία όταν μπορείς να περάσεις δυο – τρία κύματα. Ζεις πράγματα με τον σύντροφό σου. Βλέπεις όλες τις πλευρές του και εκείνος τις δικές σου. Μαθαίνει ο ένας τον άλλον. Ο γάμος είναι τόσο ωραίος γιατί έχεις δίπλα σου κάποιον που αγαπάς, που σε στηρίζει. Η αγάπη γίνεται όλο και πιο βαθιά», είχε εξομολογηθεί σε πρόσφατη συνέντευξή της η Καλομοίρα για τον γάμο της με τον Γιώργο Μπούσαλη.