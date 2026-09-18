Τάκης Ζαχαράτος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου»

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Τάκης Ζαχαράτος και μίλησε για τον πρόωρο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίον τον έδενε μία δυνατή φιλία.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» την Παρασκευή (18.09.2026) και αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέροντας ότι η γνωριμία τους κρατά από το ξεκίνημα της καριέρας τους. Παράλληλα, ο Τάκης Ζαχαράτος εξομολογήθηκε ότι έχασε τόσο έναν αγαπημένο φίλο όσο και έναν μεγάλο σταρ, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ήρωά» του.

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«Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Είμαι σε μια κατάσταση ιδιαίτερη γιατί τον γνώριζα τον Γιώργο πάρα πολύ από την αρχή του, από τότε που ήρθε από την Πάτρα να κάνει τα πρώτα του βήματα. Ήταν ο φίλος που μετά δουλέψαμε μαζί, μετά ο καθένας πήρε την πορεία του, τον έκανα μετά και στα σόου μου. Είχε απίστευτο ταλέντο και σαν ηθοποιός», ανέφερε ο Τάκης Ζαχαράτος.

«Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά ήξερα ότι πάντα υπήρχε μια αγάπη και ένας θαυμασμός. Από τη μια είναι ο φίλος μου που έφυγε και από την άλλη είναι ο μύθος Μαζωνάκης που έφυγε, είναι σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου», πρόσθεσε ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Όσο τον αγαπάνε θα ζει πάντα. Δε νομίζω ότι έφυγε ποτέ, ούτε θα φύγει… Είναι σπουδαίο να έχεις τόσο κόσμο να σε αγαπά και να σε αγκαλιάζει, είναι τεράστιο», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Πάντα ήταν μοναχικός. Και πολλοί καλλιτέχνες είναι έτσι…», παραδέχτηκε στη συνέχεια ο Τάκης Ζαχαράτος.