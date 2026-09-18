Θηρίο για Γιώργο Μαζωνάκη: «Οι άνθρωποι έχουν να πουν πολύ καλά λόγια, αρκεί να πεθάνεις πρώτα»

Το Θηρίο, ράπερ και πρώην συνεργάτες των Goin’ Through, θέλησε να μοιραστεί δημοσίως τη γνώμη του για το πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά τον θάνατό του.

Έτσι ο γνωστός καλλιτέχνης, που τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το τατουάζ και έκανε καριέρα ως Θηρίο, αλλά το πραγματικό του όνομα είναι Κώστας Δράκουλας, έκανε την Παρασκευή (18.09.2026) μια ανάρτηση στο Instagram και έγραψε δύο λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Ο γνωστός ράπερ δημοσίευσε μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη και εξέφρασε την άποψή του σχετική με τις εκδηλώσεις αγάπης και τα όμορφα λόγια που έχουν ακουστεί για τον αδικοχαμένο τραγουδιστή μετά τον θάνατό του.

«Οι άνθρωποι έχουν να πουν πολύ καλά λόγια για εσένα, αρκεί να πεθάνεις πρώτα όμως!!!», έγραψε στην ανάρτησή του το Θηρίο.

Η ανάρτηση αυτή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών του φίλων και έσπευσαν να κάνουν πολλά likes καθώς επίσης να εκφράσουν τη γνώμη τους για την άποψη που εξέφρασε δημοσίως το Θηρίο.

«H συνεργασία μου με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν κάτι το οποίο δεν το προσπάθησα καθόλου, ενώ όλα τα υπόλοιπα τα προσπάθησα πάρα πολύ. Το προσπάθησα πάρα πολύ με τον Βλάση, με την Άλκηστη το ίδιο. Με τον Γιώργο προέκυψε. Δηλαδή με τον Γιώργο υπήρξε μια πρόταση από την πλευρά του Γιώργου να κάνουμε μια περιοδεία μαζί και εκεί στο πλαίσιο της περιοδείας είπαμε αυτό το προφανές ότι “ξέρεις πρέπει να βγαίνουμε κάποια στιγμή και μαζί και να λέμε κάτι μαζί”. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε η ανάγκη να γραφτεί ένα τραγούδι στο οποίο να συναντηθούμε», είχε πει ο Νίκος Βουρλιώτης για τον Γιώργο Μαζωνάκη.