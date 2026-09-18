Κιμ Καρντάσιαν: Τι είναι η οισοφαγίτιδα που την οδήγησε στο νοσοκομείο – Ξύπνησαν μνήμες από τον θάνατο του πατέρα της

Στο νοσοκομείο εμφανίζεται η Κιμ Καρντάσιαν στο τρέιλερ του νέου κύκλου του «The Kardashians», αποκαλύπτοντας πως διαγνώστηκε με οισοφαγίτιδα. Η διάγνωση φαίνεται να ανησυχεί την Κιμ Καρντάσιαν, καθώς ο πατέρας της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου το 2003, σε ηλικία 59 ετών.

Στο νέο τρέιλερ της σειράς, η 45χρονη Κιμ Καρντάσιαν αναφέρεται στην κατάσταση της υγείας της, λέγοντας: «Έχω κάτι που ονομάζεται οισοφαγίτιδα».

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Σε ένα σημείο του βίντεο, η Καρντάσιαν εμφανίζεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ μια φωνή εκτός πλάνου τη ρωτά: «Δεν είναι αυτό από το οποίο πέθανε ο πατέρας σου;». Η Κρις Τζένερ από την πλευρά της, παρουσιάζεται στη συνέχεια εμφανώς φορτισμένη να λέει στην κάμερα: «Δεν μπορώ, μου έρχεται να κλάψω».

Το τρέιλερ δεν αποκαλύπτει αν είναι σοβαρή η κατάσταση της Κιμ Καρντάσιαν, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο εκείνη εμφανίζεται να κλαίει. Μέχρι στιγμής, η ίδια δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Η απώλεια του πατέρα της, ωστόσο, έχει επηρεάσει διαχρονικά την οικογένεια Καρντάσιαν. Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν, γνωστός δικηγόρος και πατέρας της Κιμ, της Κόρτνεϊ, της Κλόε και του Ρομπ, πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου τον Σεπτέμβριο του 2003, λίγους μήνες μετά τη διάγνωσή του.

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Το 2019, η Κιμ, η Κρις Τζένερ, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, η Κλόε Καρντάσιαν, η Κένταλ Τζένερ και άλλα μέλη της οικογένειας συμμετείχαν στα εγκαίνια του UCLA Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health στο Λος Άντζελες, το οποίο δημιουργήθηκε προς τιμήν του. Σε επεισόδιο του «The Kardashians» το 2025, η Κιμ είχε αναφερθεί ξανά στο κέντρο, λέγοντας ότι πιστεύει πως ο πατέρας της θα ήταν περήφανος για τη δημιουργία του.

Σύμφωνα με το Τμήμα Γαστρεντερολογίας του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, η χρόνια οισοφαγίτιδα είναι συχνή και μπορεί να οφείλεται στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κιμ Καρντάσιαν μιλά για την υγεία της μέσα από το οικογενειακό ριάλιτι. Το 2025 είχε αποκαλύψει ότι ένας γιατρός είχε εντοπίσει ένα «μικρό ανεύρυσμα» στον εγκέφαλο, το οποίο η ίδια είχε αποδώσει στο στρες. Αργότερα, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή, έλαβε ιατρική έγκριση ότι μπορούσε να συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές της.

Η 8η σεζόν του «The Kardashians» κάνει πρεμιέρα στο Hulu στις 8 Οκτωβρίου.