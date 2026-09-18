Θανάσης Βισκαδουράκης: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έφυγε από το ξερό του το κεφάλι, αλλά από το λάθος δύο απατεώνων»

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης και ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσαν μία φιλική σχέση και ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή σημάδεψε τον ηθοποιό, όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο γνωστός κωμικός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή (18.09.2026) στην εκπομπή «Αταίριαστοι» και αναφέρθηκε και στον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως υπογράμμισε ο Θανάσης Βισκαδουράκης έφυγε από λάθος τρίτων.

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«Ναι, (σ.σ. με πλήγωσε ο θάνατός του) γιατί δεν έφυγε από τον εαυτό του, από το ξερό του το κεφάλι. Έφυγε από το λάθος αυτών των δύο απατεώνων. Το ξέρανε οι πάντες. Εντάξει, στην Ελλάδα – μεταξύ μας – υπάρχει μια ομερτά. Μεταξύ των ηθοποιών, μεταξύ των δημοσιογράφων, μεταξύ των πολιτικών, μεταξύ των γιατρών. Ας κοπεί αυτή η ομερτά, αυτή η προστασία του επαγγέλματος του καθενός, αυτός ο μικρόκοσμος των καλλιτεχνών, των πολιτικών, των δημοσιογράφων, του καθενός, των απλών ανθρώπων. Και οι απλοί άνθρωποι κάνουν μεγάλα λάθη. Ας κοπεί. Γιατί ρε παιδί μου να φύγει τζάμπα ένας άνθρωπος;», εξομολογήθηκε ο γνωστός ηθοποιός.

Μιλώντας για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως η ακρίβεια της βενζίνης και των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ο Θανάσης Βισκαδουράκης υπογράμμισε: «Να βοηθήσουμε τον καθημερινό άνθρωπο. Εγώ δηλαδή ανήκω σε αυτούς. Κάνω αγώνα να πληρώσω το ενοίκιο, κάνω αγώνα στο σούπερ μάρκετ. Δύσκολα. Διακοπές; Το μυαλό μου, εγώ προσωπικά πήγαινα το πρωί στο σούπερ μάρκετ, έπαιρνα τα φρουτάκια μου, έπαιρνα τα τοστάκια μου, τα έβαζα στο ψυγείο και τρώγαμε μια φορά το βράδυ, πέντε η ώρα το απόγευμα. Και αν πείναγε ο γιος μου του έλεγα «σουβλάκι, σουβλάκι». Με πέντε ευρώ το σουβλάκι».

«Οι ηθοποιοί δεν έχουμε καμία σχέση με τους τραγουδιστές. Οι μισθοί μας δεν έχουν καμία σχέση. Εμείς παλεύουμε. Δεν είναι ότι θέλει να κοιτάξει και τη φορολογική μου δήλωση. Εννοείται ότι υπάρχουν (σ.σ. και υψηλές αμοιβές στους ηθοποιούς). Κάποιες φορές θα πάμε πάνω, κάποιες φορές θα πάμε κάτω. Γι’ αυτό είναι μια λέξη μαγική που λέω στα νέα παιδιά και στους φοιτητές. Αποταμίευση, που την έχει ξεχάσει ο Έλληνας. Απλώς τη σημερινή αποταμίευση, ενώ κάποτε οι γονείς μας παίρνανε ένα σπίτι, τώρα με τα επιτόκια, όταν πάρω εγώ εκατό χιλιάδες και μου το χρεώσεις διακόσιες πενήντα χιλιάδες το δάνειο, δεν μπορώ να πάρω σπίτι ρε αδερφέ», είπε ακόμα.

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«Όχι. Τα βγάζεις τσίμα τσίμα. Ναι, ναι. Εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που ζουν με 600 ευρώ, 700 ευρώ, που ακούω υπαλλήλους, 1.000 ευρώ. Και λες τώρα πώς ρε παιδί μου, πώς; Αλλά τουλάχιστον βλέπω χαμόγελα στα χείλη. Δηλαδή τουλάχιστον λέω παιδιά, ας διασκεδάσουμε την πείνα μας, τη φτώχεια μας», δήλωσε στη συνέχεια.

«Εννοείται δύο δουλειές θα κάνεις. Δεν περιμένω μόνο το θέατρο. Και παρουσίες θα κάνω και σποτάκια θα κάνω και από δω θα πάω. Όποιος με παίρνει τηλέφωνο δε ρωτάω “ποιος είσαι;”. Έρχομαι. Πρέπει να αγωνιστούμε να περνάμε ωραία. Γιατί η ζωή παιδιά είναι ωραία. Πέραν τα προβλήματα, δυσκολίες, αποτυχίες, κακουχίες, αρρώστιες, όλα λύνονται. Μόνο ο θάνατος δεν λύνεται. Όπως έφυγε ο Γιώργης. Στην Κρήτη τον Γιώργο τον λέμε Γιώργη», πρόσθεσε ο Θανάσης Βισκαδουράκης κάνοντας αναφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, ο Θανάσης Βισκαδουράκης αναφέρθηκε και στα σχόλια που ακούει από τους πολίτες στον δρόμο, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει μία υπερβολή στα όσα λέγονται.

«Στην πλατεία που παίζαμε με τον γιο μου μπάλα, όλοι μιλάνε. Ξέρω ότι υπάρχει μια υπερβολή στα στόματα των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούμε να μην το ξέραμε παιδιά. Δεν μπορεί τώρα. Ας ήταν και άσωτος υιός. Αυτό θα τα λύσει ο Γιώργης με το Θεό πάνω. Εγώ δεν έχω δίκαιο να τον κρίνω. Το να μη συμφωνώ με τη ζωή που κάνει, ναι, μπορώ να διαφωνήσω. Αλλά όλα τα άλλα; Δηλαδή να πάει από λάθος αυτών των δύο αλητήριων ανθρώπων;», σημείωσε.