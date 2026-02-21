Γιώργος Αλκαίος: Νομίζω ότι έχω κατάθλιψη εδώ και 53 χρόνια, πήρα και χάπια αλλά με τρελάνανε

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Αλκαίος και μίλησε και πολύ προσωπικά του ζητήματα, με αφορμή το νέο του επαγγελματικό βήμα, καθώς φέτος δοκιμάζεται για πρώτη φορά ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης στο θέατρο.

Ο γνωστός τραγουδιστής παρουσιάζει την παράσταση «Ο ημιυπαίθριος» και μίλησε για όλα με τη Σάσα Σταμάτη για το ένθετο Secret των Παραπολιτών. Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Αλκαίος εξομολογήθηκε ότι έχει κατάθλιψη όλα τα χρόνια της ζωής του.

«Πήρα (σ.σ. χάπια} για πολύ λίγο καιρό, δηλαδή δύο εβδοµάδες, και επειδή µε τρελάνανε, επειδή εγώ έχω εσωτερική τρέλα, είπα να τα αφήσω και να κάνω “φίλη µου” την κατάθλιψη. Είµαι 53 στα 54, νοµίζω ότι έχω κατάθλιψη εδώ και 53 χρόνια. Νοµίζω ότι όλοι έχουµε κάποιο είδος κατάθλιψης. Ο άνθρωπος γεννιέται µε κατάθλιψη. Ολοι έχουµε γαλουχηθεί στην κατάθλιψη», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Αλκαίος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξή του ο γνωστός καλλιτέχνης παραδέχτηκε: «Έχω δηλώσει ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά. Να τα φέρω εδώ; Γιατί; Τι µου κάναν τα παιδιά; Να κάνουν τι; Να τρέχουµε από πίσω στα αστυνοµικά τµήµατα στα 12 τους; ∆εν µπορώ να µπω σε αυτήν την κατάσταση. Είναι τρελοί όλοι στον πλανήτη, µην τον αποτρελάνουµε. Αποφάσισα από νεαρή ηλικία να µην κάνω παιδιά».

«Για µένα αν κάνεις παιδί τελειώνει η ζωή σου. Θα αφιερωθείς στον άνθρωπο, µεγαλώνεις έναν άνθρωπο, δεν γίνεται να λείπεις από αυτόν τον άνθρωπο, πόσο περισσότερο και η µάνα ως µάνα, αλλά και ο πατέρας», δήλωσε παράλληλα ο Γιώργος Αλκαίος.