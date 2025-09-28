Γιώργος Καλλιακμάνης για Σταύρο Μπαλάσκα: «Δεν είναι καν αστείο, πραγματικά κρίμα»

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην απρόσμενη κίνηση που έκανε ο Σταύρος Μπαλάσκας στην εκπομπή «Το πρωινό» να σηκώσει την μπλούζα του on air, όταν ο Γιώργος Λιάγκας του είπε ότι τον συγκρίνουν με τον επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής.

Ο αστυνομικός ήταν καλεσμένος το πρωί της Κυριακής (28.09.2025) και ο Γιώργος Καμπουράκης του ανέφερε το περιστατικό με τον Σταύρο Μπαλάσκα, ωστόσο ο Γιώργος Καλλιακμάνης δε θέλησε να πει και πολύ, παρά μόνο ότι λυπάται.

«Δεν θέλω να το σχολιάσω καν αυτό. Πιστεύω ότι δεν είναι καν αστείο. Πραγματικά κρίμα. Όταν βλέπεις ότι κάποιος είναι επιρρεπής, δεν τον προκαλείς. Λυπάμαι, λυπάμαι, λυπάμαι», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Εν τω μεταξύ την προηγούμενη ημέρα ο Σταύρος Μπαλάσκας βρέθηκε επίσης στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» και δήλωσε ότι αυτό που έκανε ήταν για πλάκα.

«Εσείς με ξέρετε χρόνια, δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα; Απαγορεύεται; Έχασα 100 ευρώ, άσε μας ρε φίλε. Πλάκα κάναμε, τέλειωσε. Πλάκα κάναμε δυο λεπτά, τέλος. Τα γουστάρω αυτά. Με ξέρετε χρόνια», απάντησε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Όλα ξεκίνησαν με τον Σταύρο Μπαλάσκα όταν ο Γιώργος Λιάγκας του είπε: «Ο κόσμος σε συγκρίνει με τον Καλλιακμάνη, είστε οι δύο αστυνομικοί που βγαίνουν και ενημερώνουν τον κόσμο. Ο Καλλιακμάνης έχει βγει γυμνός να μαζέψει σοδειές και υπάρχει παν – λαϊκή απαίτηση να σε δουν σε αντίστοιχες αγροτικές εργασίες με τέτοιο τρόπο».