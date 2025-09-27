O Σταύρος Μπαλάσκας για το περιστατικό με την μπλούζα στο «Πρωινό»: «Πλάκα κάναμε, τα γουστάρω αυτά»

Ο Σταύρος Μπαλάσκας σχολίασε για πρώτη φορά την απρόσμενη κίνησή του να σηκώσει την μπλούζα του και να δείξει το στήθος του on air κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, «Το πρωινό».

Ο αστυνομικός αναλυτής το πρωί του Σαββάτου (27.09.2025) βρέθηκε στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» με τον Δημήτρη Καμπουράκη και τον Βαγγέλη Γιακουμή και εξήγησε ότι έκανε πλάκα. Μάλιστα, ο Σταύρος Μπαλάσκας τόνισε ότι του αρέσουν τα αστεία.

«Ρε Σταύρο τι έγινε;», τον ρώτησε ο Δημήτρης Καμπουράκης.

«Το έβλεπα ζωντανά και γέλασα πολύ», είπε με τη σειρά του ο Βαγγέλης Γιακουμής.

«Εσείς με ξέρετε χρόνια, δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα; Απαγορεύεται; Έχασα 100 ευρώ, άσε μας ρε φίλε. Πλάκα κάναμε, τέλειωσε. Πλάκα κάναμε δυο λεπτά, τέλος. Τα γουστάρω αυτά. Με ξέρετε χρόνια», απάντησε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής, ο Σταύρος Μπαλάσκας αιφνιδίασε το πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, όταν ξαφνικά σήκωσε τη μπλούζα που φορούσε για να φανεί το στήθος του. Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας παρενέβη και ζήτησε συγγνώμη από το τηλεοπτικό κοινό για τις εικόνες.

«Ο κόσμος σε συγκρίνει με τον Καλλιακμάνη, είστε οι δύο αστυνομικοί που βγαίνουν και ενημερώνουν τον κόσμο. Ο Καλλιακμάνης έχει βγει γυμνός να μαζέψει σοδειές και υπάρχει παν – λαϊκή απαίτηση να σε δουν σε αντίστοιχες αγροτικές εργασίες με τέτοιο τρόπο», ήταν η ατάκα του Γιώργου Λιάγκα που «πυροδότησε» την αντίδραση του Σταύρου Μπαλάσκα.

Επίσης για το περιστατικό μίλησε μέσω της δικής του εκπομπής και ο Κώστας Τσουρός, αναφέροντας: «Αυτό που είδα με ξάφνιασε και δεν μου άρεσε καθόλου».