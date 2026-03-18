Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: Στην αρχή δεν με ήθελε, δεν υπήρχε ενδιαφέρον από την πλευρά της

Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού είναι μαζί από τα νεανικά χρόνια τους και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Το μοντέλο και παρουσιαστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», το πρωί της Τετάρτης (18-03-2026) και ανέφερε πως αρχικά τίποτα δεν έδειχνε πως οι δυο τους θα γίνονταν ζευγάρι. Σήμερα μεγαλώνουν τα παιδιά τους και κάνουν κοινά όνειρα για το μέλλον.

Πριν αναφερθεί στην Ραφαέλα Ψαρρού, ο Γιώργος Καράβας μίλησε για την πορεία του στον χώρο της μόδας: «20 χρόνια ενεργά στο modeling, πλέον άλλος κόσμος, δεν θεωρώ ότι είναι μια πόρτα που έχει κλείσει. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν ενδείξεις πως όποτε θέλω μπορώ να φύγω στο εξωτερικό. Υπάρχει ένας τεράστιος αστερίσκος και αυτός δεν είναι άλλος από τα παιδιά, αυτό προϋποθέτει πολύ χρόνο και δεν είναι εύκολο», είπε ο Γιώργος Καράβας.

«Δεν είναι κάτι σίγουρο γιατί φεύγοντας στο εξωτερικό δεν σε περιμένουν όλοι με ανοιχτές αγκάλες. Πας να ξαναχτίσεις όλο αυτό το οποίο θεωρητικά είχες χτίσει γιατί ο ανταγωνισμός στο συγκεκριμένο επάγγελμα είναι μεγάλος», πρόσθεσε το γνωστό μοντέλο.

Για την σχέση του με τη σύζυγό του Ραφαέλα Ψαρρού, ο Γιώργος Καράβας εξομολογήθηκε πως στην αρχή της γνωριμίας τους δεν υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από πλευράς της. «Στην αρχή δεν με ήθελε, ίσως υπήρξε λίγος φόβος. Υπάρχει κάτι το οποίο υποβόσκει, ίσως η συνείδησή σου, έλλειψη σοβαρότητας, πολλών παραγόντων», ανέφερε ο Γιώργος Καράβας.

Προ ημερών ο Γιώργος Καράβας έκανε μία ρομαντική ερωτική εξομολόγηση στη Ραφαέλα Ψαρρού με αφορμή τα γενέθλιά της.