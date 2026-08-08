Γιώργος Κοντογιάννης: Είμαι ευτυχισμένος που με σταματάνε στον δρόμο και με αναγνωρίζουν

«Με τον Μάρκο Σεφερλή και τη σύζυγο του, Έλενα Τσαβαλιά είμαστε πλέον οικογένεια», δήλωσε ο ηθοποιός Γιώργος Κοντογιάννης.

Για τη μακρόχρονη συνεργασία με τον Μάρκο Σεφερλή αλλά και για το γεγονός πως πια τον θεωρεί οικογένεια μίλησε ο Γιώργος Κοντογιάννης, μεταξύ άλλων, στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

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«Με τον Μάρκο είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Όνειρο μου ήταν να παίξω μαζί του και γνωριστήκαμε τυχαία σε ένα νυχτερινό μαγαζί, όπου μου έκανε πρόταση να είμαι μαζί του στον θίασο. Ξεκινήσαμε. Ο πρώτος ρόλος που έκανα ήταν ο θεατής και από τότε είμαι πολλά χρόνια μαζί του, με πολλές παραστάσεις», δήλωσε αρχικά ο νεαρός ηθοποιός.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά του. Πέρα από ταλαντούχος ηθοποιός, είναι σχολή αυτοσχεδιασμού και υποκριτικής και παράδειγμα για νέους ηθοποιούς. Είναι τελειομανής στη δουλειά του και θέλει να ακολουθούμε κατά γράμμα το κείμενο, για να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

«Με τον Μάρκο Σεφερλή και τη σύζυγο του, Έλενα Τσαβαλιά είμαστε πλέον οικογένεια. Είμαι ευτυχισμένος που με σταματάνε στον δρόμο και με αναγνωρίζουν που βρίσκομαι στο πλευρό του Μάρκου Σεφερλή», είπε ακόμα, ο Γιώργος Κοντογιάννης στη νέα του συνέντευξη.