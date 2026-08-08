Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα κάνουν διακοπές με πολυτελές γιοτ με τα δύο παιδιά τους

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα αυτές τις ημέρες απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και χαίρονται όμορφες οικογενειακές στιγμές μαζί με τα δύο τους παιδιά.

Το ζευγάρι κάνει διάλλειμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και περνά στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης σε ένα πολυτελές γιοτ. Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες με την ίδια και τα παιδιά τους, ενώ δύο έβαλε στα social media και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

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Η Αλεξάνδρα Νίκα το Σάββατο (08.08.2026) μοιράστηκε κάποια τρυφερά στιγμιότυπα από τις όμορφες στιγμές της με τη λίγων μηνών κορούλα της, που θα πάρει το όνομα Μιράντα, αλλά και τον γιο της, Βασίλη.

«Αύγουστος», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αλεξάνδρα Νίκα και μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές τους.

Παράλληλα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε την Παρασκευή δύο φωτογραφίες από τις διακοπές τους.

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«Μεσοπέλαγα αρμενίζω», έγραψε ο γνωστός τραγουδιστής.

Η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο την Πέμπτη (11.06.2026), μετά τη γέννηση της κόρης τους. Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησαν για την έλευση της κόρης τους κατά την έξοδό της από το μαιευτήριο.

«Ήμουν λίγο πιο προετοιμασμένη αυτή φορά γιατί το έχω ξαναπεράσει. Αλλά εντάξει, είχαμε τον εξαιρετικό μας γιατρό μαζί και πήγαν όλα ομαλά. Είχα άγχος όπως όλες οι μαμάδες, αλλά πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ συγκινημένη και ευτυχισμένη που έχουν και τα δυο παιδιά μας υγεία… Ο Κωνσταντίνος ήταν δίπλα μου…», είχε εξομολογηθεί η Αλεξάνδρα Νίκα, βγαίνοντας από το μαιευτήριο.