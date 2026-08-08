Χρήστος Δάντης: Κανένας συνάδελφος δε με αναφέρει στους δημιουργούς του «My Number One»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Χρήστος Δάντης και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει ο καλλιτεχνικός χώρος, εκφράζοντας ένα μεγάλο παράπονο που τον δεν τον αναφέρουν ως έναν από τους δημιουργούς του τραγουδιού «My Number One».

Ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή «Stage Stories» στο YouTube βρέθηκε και μίλησε στους Στέλιο Δρουμαλιά και Σπύρο Γιαννακούλη (Rospy). Ο Χρήστος Δάντης μιλώντας για το τραγούδι, με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου κέρδισε τη Eurovision 2005 εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αχαριστία στον χώρο του τραγουδιού.

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«Αυτό δεν το έχω πει. Δεν περίμενα την αχαριστία των ανθρώπων του χώρου. Δεν περίμενα ποτέ να έχουν περάσει, αυτή τη στιγμή, 22 χρόνια και συνάδελφοι να προσπαθούν να ξεχάσουν ότι ο Χρήστος Δάντης έγραψε αυτό το τραγούδι με άλλους δυο ανθρώπους. Το θέμα είναι ότι έχω ακούσει συναδέλφους να… Γιατί υπήρχε μία τεράστια δικαστική διαμάχη για αυτό το τραγούδι, η οποία στο τέλος, επειδή δεν μπορούσε να τελεσιδικήσει, κάναμε μία συμφωνία μεταξύ μας. Αναγνώρισε ο ένας τα δικαιώματα του άλλου.

Κανένας συνάδελφος αυτή τη στιγμή, σχεδόν κανένας, δε με αναφέρει ανάμεσα στους δημιουργούς του “My Number One”. Όλοι κάνουν σαν να θέλουν να το ξεχάσουν», είπε ο Χρήστος Δάντης.

«Και, εντάξει, τολμάω να το πω γιατί έχω μεγαλώσει πια. Δεν με ενδιαφέρει αν με παρεξηγήσουν ή δεν με παρεξηγήσουν. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαι σε μια ηλικία και έχω κάνει μια διαδρομή τέτοια, που λέω τα πράγματα με το όνομά τους», πρόσθεσε ο Χρήστος Δάντης.