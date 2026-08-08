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H Ιωάννα Σιαμπάνη ανέβασε φωτογραφίες με τους γιους της – Η στιγμή του θηλασμού και οι μέρες χωρίς πρόγραμμα

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος απέκτησαν πρόσφατα το δεύτερο παιδί τους
H Ιωάννα Σιαμπάνη ανέβασε φωτογραφίες με τους γιους της – Η στιγμή του θηλασμού και οι μέρες χωρίς πρόγραμμα
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Η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος στα τέλη του Μαΐου απάκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους, που ήταν ξανά αγοράκι και από τότε η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και ο γνωστός επιχειρηματίας απολαμβάνουν στιγμές με το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Η Ιωάννα Σιαμπάνη γέννησε στις 23 Μαΐου και την Παρασκευή (07.08.2026) μοιράστηκε στο Instagram κάποιες τρυφερές φωτογραφίες με τους δύο της γιους. Σε αυτές θηλάζει το μωράκι της και δείχνει πραγματικά ευτυχισμένη.

Παράλληλα η Ιωάννα Σιαμπάνη έγραψε ότι απολαμβάνει αυτές τις ημέρες που περνάει, χωρίς πρόγραμμα, μαζί με τα παιδιά της, τονίζοντας ότι κάποια στιγμή θα είναι οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις της.

«Οι μέρες μας τώρα είναι γεμάτες αγκαλιές, ξενύχτια, καινούργιες ισορροπίες και πολλή, πολλή αγάπη. Και η αλήθεια είναι πως δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι.

Υπάρχει κάτι μαγικό σε αυτές τις αργές μέρες. Μέρες που κυλούν χωρίς πρόγραμμα, με αγκαλιές, θηλασμούς, παιχνίδια, γέλια και μικρές στιγμές που σήμερα μοιάζουν συνηθισμένες, αλλά ξέρω πως μια μέρα θα είναι οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις μας.

Αυτές τις slow days θέλω να τις ζήσω όσο πιο συνειδητά γίνεται αυτή τη φορά. Να τις απολαύσω, να τις θυμάμαι, να τις κρατήσω μέσα μου. Γιατί ξέρω πως θα περάσουν πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο μπορώ να φανταστώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Σιαμπάνη.

Σημειώνεται ότι η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2022, λίγους μήνες πριν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

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