Ελίζαμπεθ Ελέτσι και Νεκτάριος Λεμονίδης πήγαν στον Άγιο Νεκτάριο Βούλας για να πάρουν την ευχή για τον γιο τους

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν πριν από περίπου δύο μήνες η Ελίζαμπεθ Ελέτσι και ο σύζυγός της, Νεκτάριος Λεμονίδης και πρόσφατα η πρώην παίκτρια του «Survivor» και δημοσιογράφος ανακοίνωσε τη χαρμόσυνη είδηση μέσω των social media.

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι έφερε στη ζωή τον γιο της στις 26 Μαΐου, ενώ βρισκόταν στην 31η εβδομάδα της κύησης. Μπορεί, λοιπόν, να γέννησε πρόωρα, αλλά όλα ήταν καλά. Το Σάββατο (08.08.2026) δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι μαζί με τον σύζυγό της, πήγαν στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στη Βούλα και πήραν την ευχή για το μωρό τους.

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«Σήμερα πήραμε την ευχή για τον γιο μας, στον Άγιο Νεκτάριο, τον προστάτη του.

Μια τόσο ξεχωριστή στιγμή, γεμάτη ευλογία, αγάπη και συγκίνηση.

Να είσαι πάντα γερός, φωτισμένος και προστατευμένος από τον Άγιό σου γιε μου.

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Η ευχή του Αγίου Νεκταρίου να σε συνοδεύει σε κάθε σου βήμα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελίζαμπεθ Ελέτσι.

«Ο πιο όμορφος λόγος που από φέτος θα αγαπώ ακόμα περισσότερο τα γενέθλιά μου… είναι γιατί μου χάρισαν το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Κάποιες ιστορίες αγάπης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ειπωθούν…

Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου πρίγκιπας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ήρθε στον κόσμο φυσιολογικά, τόσο μικρός… αλλά ήδη ένας τεράστιος μαχητής.

Η πρώτη φορά που σε κράτησα στην αγκαλιά μου δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Σε έφεραν τυλιγμένο μέσα σε ένα μικρό διάφανο σακουλάκι, τόσο μικροσκοπικό και τόσο πολύτιμο… Κι όμως, εκείνη η αγκαλιά ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου! Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η δύναμη δεν μετριέται σε κιλά ή σε εβδομάδες κύησης, αλλά… στην καρδιά, στην πίστη και στην θετική μας σκέψη.

Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα, στην ΜΕΝΝ. Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα θαύματα υπάρχουν… και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα.

Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ.

Με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη, σας παρουσιάζω τον γιο μου. Το μικρό μου θαύμα. Τη μεγαλύτερη προσευχή που εισακούστηκε. Την πιο όμορφη ευλογία της ζωής μου. Καλώς ήρθες στη ζωή μας, αγόρι μου», είχε γράψει η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, όταν ανακοίνωσε τη γέννηση του γιου της.