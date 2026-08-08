Μαρία Εκμεκτσίογλου: O σύζυγος μου, μου έστελνε 17 λευκά τριαντάφυλλα για έναν χρόνο

«Και οι Έλληνες και οι Τούρκοι φλερτάρουν με πολύ ευγενικό τρόπο. Δεν έχω ζήσει κάποια από αυτά τα “τέρατα” που ακούω και βλέπω», δήλωσε η Μαρία Εκμετσίογλου σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Για το φλερτ που έχει δεχθεί τόσο από Έλληνες όσο και από Τούρκους αλλά και για τον σύζυγο και πατέρα των παιδιών της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Εκμεκτσίογλου στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου αυτή την εβδομάδα.

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Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της:

Οι Έλληνες ή οι Τούρκοι είναι καλύτεροι στο φλερτ;

Και οι δυο λαοί. Δεν υπάρχουν καθόλου διαφορές σε αυτό το κομμάτι. Φλερτάρουν με πολύ ευγενικό τρόπο. Δεν έχω ζήσει κάποια από αυτά τα “τέρατα” που ακούω και βλέπω. Ίσως, βέβαια, δεν επιτρέπω κιόλας να με πλησιάσει κάποιος χαρακτήρας που δεν είναι κιμπάρης.

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Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχει κάνει ένας άντρας για να σας φλερτάρει;

O σύζυγος μου και πατέρας των παιδιών μου, όσο ήμουν στην Κωνσταντινούπολη, εκείνος ήταν Έλληνας και μου έστελνε κάθε Πέμπτη, γιατί εκείνη την ημέρα είχαμε γνωριστεί, 17 λευκά τριαντάφυλλα για έναν χρόνο. Μετά, όταν παντρευτήκαμε, το σταμάτησε.

Γιατί 17;

Τόσων χρονών ήμουν.