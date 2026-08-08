Η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρωνας Βασιλειάδης απολαμβάνουν οικογενειακές διακοπές – Το φωτογραφικό άλμπουμ

Καλοκαιρινές διακοπές με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη και τους δύο γιους της απολαμβάνει αυτό το διάστημα η Εριέττα Κούρκουλου και μοιράστηκε μερικά ανέμελα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η κόρη του Νίκου Κούρκουλου και της Μαριάννας Λάτση το Σάββατο (08.08.2026) ανέβασε στο Instagram αρκετές φωτογραφίες από τις διακοπές τους σε ένα ειδυλλιακό μέρος, χωρίς να αποκάλυψε το πού ακριβώς βρίσκονται. Οι πόζες της Εριέττας Κούρκουλου είναι σε πολλά και διαφορετικά σημεία, όπως ένα σκάφος και η παραλία.

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Ταυτόχρονα, η Εριέττα Κούρκουλου αποφάσισε να κάνει και έναν απολογισμό ζωής, καθώς χθες Παρασκευή έγινε 33 ετών. Έτσι, λοιπόν, επισήμανε μέσω της ανάρτησής της ότι η ευτυχία δεν είναι δεδομένη, υπογραμμίζοντας ότι έχει αποφασίσει να χαρεί στιγμές με τα παιδιά της.

«Καμία στιγμή ευτυχίας δεδομένη. Καθόλου χρόνος για ανθρώπους που δεν είναι “οικογένεια”.

Καθημερινό σταυροκόπημα για την ομορφιά που κυριαρχεί στην ζωή μου. Καθημερινή προσπάθεια να είμαι ουσιαστικά παρούσα. Αισιοδοξία ότι υπάρχουν ακόμα υπέροχοι άνθρωποι.

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Απόφαση να χαρώ τα παιδιά μου τώρα που είναι μικρά χωρίς τις τύψεις που με έτρωγαν μικρότερη.

Πίστη όσο ποτέ στην δύναμη μιας μικρής πράξης καλοσύνης να αλλάξει τον κόσμο.

Την υγεία μας, τους ανθρώπους μας και ένα “Καληνύχτα, σ´ αγαπώ” από όποιον και αν θέλει κάποιος να το ακούσει», έγραψε στην ανάρτησή της η Εριέττα Κούρκουλου.

«Θεωρώ ότι μητρότητα δεν σημαίνει απαραίτητα το ότι κυοφορώ εγώ αυτό το παιδί. Μπορεί να έρθει με πολλούς άλλους τρόπους. Με μια υιοθεσία, με το να μη θέλεις να υιοθετήσεις, αλλά να θέλεις να είσαι μία πολύ καλή θεία, μία πολύ καλή νονά. Αυτό είναι μητρότητα, η μητρότητα είναι η φροντίδα», είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της η Εριέττα Κούρκουλου.