Η Ευγενία Σαμαρά και ο Νίκος Μουτσινάς στο Μεξικό – Οι πρώτες εικόνες από το ταξίδι τους

Ένα μακρινό ταξίδι στο Μεξικό απολαμβάνουν αυτές τις ημέρες η Ευγενία Σαμαρά και ο Νίκος Μουτσινάς. Οι δύο φίλοι, παρέα με τον Κωνσταντίνο Δέδε, έφτασαν στην Πόλη του Μεξικό και η ηθοποιός μοιράστηκε τα πρώτα στιγμιότυπα από την περιπέτειά τους.

Την Παρασκευή (07.08.2026) η γνωστή καλλιτέχνιδα ανέβασε αρκετές φωτογραφίες στο Instagram, δίνοντας και μία γεύση ιστορίας στους followers της από τα μέρη που επισκέφθηκε. Η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε να κάνει αυτό το ταξίδι μαζί με τον Νίκο Μουτσινά και τον οδοντίατρο Κωνσταντίνο Δέδε.

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«Ημερολόγιο Μεξικού. Πρώτο μέρος, πόλη του Μεξικού.

Η Πόλη του Μεξικού είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία αζτεκική πρωτεύουσα Τενοτστιτλάν. Η πόλη έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί βουλιάζει κάθε χρόνο 10εκ., λόγω της υπεράντλησης υπόγειων υδάτων και του μαλακού εδάφους της πρώην λίμνης. Έχουν φέρει κόσμο να βρει λύση, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται. Η κεντρική πλατεία, το Ζόκαλο, που είναι από τις μεγαλύτερες δημόσιες πλατείες στον κόσμο υπολογίζεται να βουλιάξει στην επόμενη 20ετια.

Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.240 μέτρων, γεγονός που την κάνει μία από τις υψηλότερες πρωτεύουσες του κόσμου.

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Στο καρουζέλ αυτό θα δεις και πολύ Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας. Άνοιξε το 1964 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του είδους του στον κόσμο. (Όλα γραμμένα στα ισπανικά βέβαια γιατί δεν περίμεναν κόσμο από αλλού).

Εδώ θα δεις την Πέτρα του Ήλιου, γνωστή λανθασμένα ως “Αζτεκικό Ημερολόγιο”. Στην πραγματικότητα ήταν τελετουργικό μνημείο.

Στην είσοδο του μουσείου βρίσκεται ο μονόλιθος του θεού της βροχής Tláloc ή της γυναίκας του, δεν ξέρουμε σίγουρα, βάρους περίπου 167 τόνων. Απέξω θα δεις την “Ομπρέλα” (El Paraguas), μια γιγάντια οροφή που στηρίζεται σε μία μόνο κολόνα, από την οποία πέφτει συνεχώς νερό σαν καταρράκτης», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ευγενία Σαμαρά.