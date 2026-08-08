Ο Περικλής Κονδυλάτος κάνει διακοπές με τη σύντροφό του, Ελίνα – Οι τρυφερές πόζες στο Instagram

Ο Περικλής Κονδυλάτος έχει βρει τον έρωτα τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο πρόσωπο της συντρόφου του, Ελίνας.

Παρόλο που ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων διατηρεί τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έκανε μία ανάρτηση από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αποκαλύπτοντας πόσο όμορφα περνάνε. Ο Περικλής Κονδυλάτος αποκάλυψε πρώτη φορά για τον δεσμό του με την αγαπημένη του.

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Ως λεζάντα ο Περικλής Κονδυλάτος έβαλε μία καρδιά, φανερώνοντας τα βαθιά αισθήματα που νιώθει για την αγαπημένη του.

«Είμαστε 4 χρόνια μαζί. Τον γάμο στο μυαλό μου, λόγω και της ηλικίας μου, τον έχω ταυτίσει με το παιδί. Δεν μπορώ να πω αν θέλω να κάνω παιδιά, γιατί αυτό το φέρνει ο Θεός. Παλιότερα έλεγα “πάρα πολύ, θέλω”. Τώρα το έχω κόψει.

Προσπαθώ να είμαι ταπεινός – και προσπαθώ, δεν είμαι – και να δέχομαι ό,τι μου φέρνει», είχε εξομολογηθεί ο Περικλής Κονδυλάτος για τη σχέση του.