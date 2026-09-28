Βίκυ Χατζηβασιλείου: Πιέστηκα από τη μητέρα μου γιατί ήθελε να τα κάνουμε όλα τέλεια, αυτό με κούρασε

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου παραχώρησε μία διαφορετική συνέντευξη από κοινού με τη μητέρα της, την κυρία Χρύσα, στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην πίεση που αισθανόταν από εκείνη, στα παιδικά της χρόνια και στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης τους, όταν η ίδια έγινε μητέρα.

«Ήμασταν παιδάκια με τον αδελφό μου και μας έπαιρνε στο κρεβάτι της και μας διάβαζε Παπαδιαμάντη, μας διάβαζε Καβάφη. Πιέστηκα. Ήθελε να τα κάνουμε όλα τέλεια. Δηλαδή εγώ τα Σαββατοκύριακα, όταν ήμουν πια γυμνάσιο και λύκειο, τα Σαββατοκύριακα με έβαζε κάτω και κάναμε επανάληψη όλα τα ρήματα, τους χρόνους, τα λατινικά. Δεν είχα Σαββατοκύριακα. Εντάξει, αυτό με καταπίεσε και με κούρασε μπορώ να πω, αλλά απέδωσε κιόλας», αφηγείται η Βίκυ Χατζηβασιλείου.

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«Ακόμη ξυπνάω το βράδυ από ένα όνειρο που “αχ, η Λυκειάρχης αυτό” ή ότι δεν έγραψα καλά, ότι εκείνο. Έχω ακόμη το άγχος του σχολείου», εξομολογείται η παρουσιάστρια. «Νομίζω όταν έγινα εγώ μαμά, ήταν από τις πιο έντονες στιγμές μας. Τότε καταλάβαμε περισσότερο η μία την άλλη γιατί μας επανατοποθέτησε στη σχέση μάνας κόρης», τονίζει αμέσως μετά η Βίκυ Χατζηβασιλείου.

«Η μητέρα μου έχει εν μέρει δίκιο και εν μέρει άδικο. Ήταν καταπιεστική αλλά αυτό με βοήθησε εμένα στο να μην κάνω αυτό, αυτή την επανάληψη αυτής της συμπεριφοράς στα δικά μου παιδιά».

«Εγώ, ας πούμε, από τα παιδιά μου δεν απαίτησα ποτέ ούτε βαθμούς ούτε να είναι πρώτοι μαθητές που η μαμά το ήθελε αυτό και της άρεσε πολύ», καταλήγει για τη σχέση με τη μητέρα της η Βίκυ Χατζηβασιλείου.