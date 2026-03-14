Γιώργος Μαρίνος: Το λάθος με το στεφάνι που έστειλε η Κατιάνα Μπαλανίκα – Τι αποκάλυψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας

Ο Γιώργος Μαρίνος οδηγήθηκε την Παρασκευή (13-03-2026) στην τελευταία του κατοικία, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να εμφανίζονται στην κηδεία του συγκινημένοι. Η Κατιάνα Μπαλανίκα έστειλε ένα στεφάνι που μαγνήτισε τα βλέμματα. Ένα λάθος όμως που έκανε το γραφείο τελετών, προκάλεσε συζητήσεις. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε το πρωί του Σαββάτου (14-03-2026) κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», πως η ηθοποιός έμαθε για αυτό το λάθος, όταν πλέον ήταν αδύνατον να διορθωθεί.

Παρά τη δημόσια παραδοχή της ομοφυλοφιλίας του, ο Γιώργος Μαρίνος είχε δηλώσει ότι ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία υπήρξαν ζευγάρι για περίπου τέσσερα χρόνια. Οι δυο τους είχαν άριστες σχέσεις και μετά τον χωρισμό τους. Ο θάνατος του σόουμαν συνέτριψε την ηθοποιό, που θέλησε να τον αποχαιρετήσει με λέξεις βγαλμένες από την ψυχή της.

«Φεύγεις και παίρνεις ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Καλό ταξίδι στο φως. Η αγαπημένη σου Κατερίνα», έγραφε το στεφάνι που ξεχώρισε από τα υπόλοιπα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στη Βούλα. «Δεν ήθελε να υπογράψει ως Κατερίνα, βέβαια, Κατερίνα είναι το βαφτιστικό της. Αλλά ήθελε να είναι Κατιάνα η υπογραφή για να καταλάβουν όλοι ότι αυτός ο αποχαιρετισμός είναι δικός της», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Οι δύο καλλιτέχνες υπήρξαν ζευγάρι στα τέλη της δεκαετίας του ’60. «Ήταν προστατευτικός μαζί μου πολύ» είχε πει δεκαετίες μετά η Κατιάνα Μπαλανίκα για τον Γιώργο Μαρίνο. Είχε διηγηθεί μάλιστα και ένα επεισόδιο με πελάτη που είχε βάλει μια γαρδένια στο φουστάνι της.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (13.03.2026) τα αγαπημένα του πρόσωπα και πλήθος καλλιτεχνών τον συντρόφευσαν στην τελευταία του κατοικία στο Κοιμητήριο Βούλας, καθώς την Τρίτη (10.03.2026), ο Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η Κατιάνα Μπαλανίκα ήταν εκεί.

Πριν από τρία χρόνια, στα τέλη Μαρτίου του 2023, η Κατιάνα Μπαλανίκα είχε δώσει μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και είχε αναφερθεί στον δεσμό που διατηρούσε στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαρίνο.