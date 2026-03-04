Γιώργος Μαζωνάκης: Ο κόσμος πήρε το μέρος μου στην αλήθεια και στο δίκαιο, δεν μου λείπουν οι άνθρωποι

Δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, το βράδυ της Τρίτης (03-03-2026) στο πλαίσιο του πάρτι που διοργάνωσε για τα γενέθλιά του και την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης αποκάλυψε πως θα ήθελε να δώσει μια μεγάλη συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα, για να ξεκαθαρίσει τα πάντα αναφορικά με τα γεγονότα των τελευταίων ετών, ενώ ανέφερε με νόημα, πως δεν λείπουν οι άνθρωποι από τη ζωή του.

Στο λαμπερό πάρτι, ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειχνε ευδιάθετος και ανανεωμένος. Μετά το πρόσφατο χειρουργείο στη χολή, ο καλλιτέχνης κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία. «Είμαι 54 ετών! Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, με κάνει καλύτερο», είπε αρχικά ο δημοφιλής καλλιτέχνης, σε δηλώσεις του που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» στον Alpha.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε στη συνέχεια: «Οι επιπτώσεις στη ζωή μου είναι εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια και γι’ αυτό θα μιλήσω σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που θα ήθελα να την κάνω στον Παύλο Τσίμα και να λύσω τα πάντα εκεί.

Πάντα μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους. Δεν υπάρχει μεγάλο μάθημα ή μεγαλύτερο μάθημα, δεν υπάρχει επίσης το… “τα έχω ζήσει όλα”. Η πίστη κινεί το θαύμα, η πίστη μου με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια» πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε: «Δεν μου λείπουν άνθρωποι από τη ζωή μου. Η κάθε εποχή έχει τους ανθρώπους της, αλλά τα πράγματα έχουν λόγο που γίνονται. Ο κόσμος πήρε το μέρος μου, στην αλήθεια και στο δίκαιο.

Τα media μου φέρθηκαν άψογα, όπως δεν περίμενε κανείς. Εύχομαι πλέον να απολαύσω ό,τι μου συμβαίνει, γιατί δεν το απολάμβανα μέχρι τώρα».

Το ξεχωριστό event είχε «total black» αισθητική και «dress code», με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να «σπάει» το μαύρο και να εμφανίζεται στα κόκκινα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βάψει εκτός από τα μαλλιά και τα νύχια του σε κόκκινη απόχρωση. Κάτι που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Ο Δημήτρης Παπανώτας έκανε λόγο για υπερβολές.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης έσβησε τα κεράκια σε μία εντυπωσιακή τούρτα με το λογότυπό του. Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, του έκανε έκπληξη με μία ειδικά κατασκευασμένη πλακέτα από γυαλί για τις πλατινένιες και χρυσές πωλήσεις των πρόσφατων επιτυχιών «Ανάσα», «Να Περνάς» και «Παιδί Της Νύχτας».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Επιπτώσεις» ενθουσιάζοντας τους πάντες. Το «Επιπτώσεις», σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη, κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις streaming υπηρεσίες, ενώ σύντομα θα μεταφερθεί με music video στο YouTube.