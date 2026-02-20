Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά το νοσοκομείο – «Μου λείψατε και σας έλειψα»

Τι είπε για την έκπληξη που περιμένει όσους βρεθούν στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάει
Γιώργος Μαζωνάκης

Το πρώτο μήνυμα προς τους θαυμαστές του έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά το πρόσφατο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε.

Μέσα από βίντεο που ανάρτησε σε story στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τις ευχές ανάρρωσης που δέχτηκε μετά το χειρουργείο, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου θα επιστρέψει στη σκηνή. Μάλιστα, προανήγγειλε πως μια έκπληξη περιμένει όσους βρεθούν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη

Κύριες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και για τα περαστικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ. Ήμουν σε ανάρρωση. Σας στέλνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι αύριο, Σάββατο, εμφανίζομαι κανονικά. Μου λείψατε και σας έλειψα φαντάζομαι. Το Σάββατο επίσης ετοιμάζω μία έκπληξη στον χώρο. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα και να δούμε τι θα γίνει. Ραντεβού το Σάββατο».

Ο γνωστός τραγουδιστής έκανε επέμβαση αφαίρεσης χολής και πριν από λίγες ημέρες επέστρεψε στο σπίτι του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
324
179
176
170
145
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo